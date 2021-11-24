Kapanma olmayacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, artan Coronavirüs vakalarına işaret ederek, PCR test sayısının artırıldığını belirtti ve “Vakaları kontrol altına almak için silahı kullanıyoruz” dedi.

Önlemler alındıkça vaka sayılarının düşeceğini söyleyen Pilli, “Benim kitabımda kapanma gibi bir kelime yok. Ben kesinlikle kapanma kelimesini kullanmıyorum. Bizim hedefimiz, en sağlıklı ve en güvenli ülke olmak. Vatandaşlarımızla beraber, kurallara uyarsak, kapanma olmaz” diye konuştu.

Dr. Pilli, “Biz şeffafız, her şey açıktır. Biz bütün temaslıları takip ediyoruz. Dolayısıyla vakalarda yükselme olacaktır. Kontrol altına alacağız. Göreceksiniz bunlar aşağıya inecektir. Bulaş nerede varsa biz orada taramalar yapıyoruz. Vakaları buldukça peşine düşüyoruz. Kimin nerede olduğu belli değil, vakaların kaynağı her yerde vardır, yurt içine yayılmıştır” dedi.

“Ben halkıma güveniyorum, halkta bana güveniyor biz bu işi bitireceğiz” diyen Pilli, katıldığı bir televizyon programında Coronavirüs süreci hakkında bilgi verdi.

80 bin kişi hiç aşı yaptırmadı

Sağlık Bakanı Pilli, 80 bin kişinin hiç aşı yaptırmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2 doz Sinovac aşısının ardından 3 ay geçmesi halinde hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu 70 bin kişi yaptırmadı. AstraZeneca ile BioNTech aşısını olup, üzerinden 6 ay geçmiş olan ve yaptırmayan 3 bin kişi vardır. Johnson and Johnson aşısını yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen 27 bin kişi var. Toplam 100 bin kişi hatırlatma dozunu yaptırmadı. Bu kişiler aşısız olarak sayılacaktır.”

“Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuşan Pilli, yakında seyyar aşılama birimlerinin hizmete gireceğini söyledi.



Pilli, hatırlatma dozlarının BioNTech olarak yapılacağını da aktararak, Moderna aşısı olan kişilerin de henüz 6 ayının dolmadığını bildirdi.

Türkiye'den 50 bin doz aşı daha gelecek

Göreve yeniden gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını da dile getiren Sağlık Bakanı Pilli, "Kaç tane aşıya ihtiyacım olduğunu sordu. Perşembe günü 50 bin doz Türkiye'den gelecek, yarın da Güney Kıbrıs'tan 10 bin doz gelecek" dedi.

Görevden alınma sürecini de değerlendiren Pilli, şunları söyledi:

“Ben görevde iken bizim büyük altyapı sıkıntılarımız vardı... O zaman sadece 6 tane Solunum cihazımız vardı. Ancak ben o dönemi hep birlikte çok iyi götürdüğümüze inanıyorum. Ben 1985 yılından beri halkıma hizmet ediyorum ve bundan zevk alıyorum.

Şu anda ayakta durabiliyorsak, altyapının güçlenmesi sayesindedir. Çok zor bir dönemde görevi geri aldım... Yaza girerken çok daha rahat olurdu ancak kış öyle değil...”

Pilli, “Benim kitabımda kapanma gibi bir kelime yok. Ben kesinlikle kapanma kelimesini kullanmıyorum. Bizim hedefimiz, en sağlıklı ve en güvenli ülke olmak. Vatandaşlarımızla beraber, kurallara uyarsak, kapanma olmaz” diye konuştu.

Pilli, dünya genelinde ekstra bir durum söz konusu olmadığı sürece kapanmanın asla olmayacağının altını çizdi.