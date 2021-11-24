Tümü denizden çıkarıldı

Girne Belediyesi temizlik ekipleri Antik Liman içinde ve dışında temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, dün sabah saatlerinde Girne Antik Liman bölgesinde deniz içerisinde kirlilik oluşturan naylon, pet ve cam şişe, tahta gibi atıkları ve otları temizleyerek kirliliği ortadan kaldırdı.
Güngördü, denizdeki canlılar için büyük tehlike yaratan insanların attığı atıkların, fırtınayla birlikte kıyılara vurduğunu işaret ederek, liman içi deniz suyunda oluşan kirliliğin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yapılan temizlik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Güngördü, temiz bir çevre için vatandaşlardan ve bölgedeki tekne sahiplerinden çevreyi kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.