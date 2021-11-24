Güneye yolculuk yarım kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs adası insan tacirleri için kazanç; mülteciler için ise kurtuluş yolu olmaya devam ediyor. Avrupa topraklarına gelecekleri vaadiyle ülkeye getirilen ve ortada bırakılan mültecilerin mağduriyeti sürerken, dün akşam Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde 4 Suriye uyruklu erkek mülteci tespit edildi. Türkiye’nin Mersin ilinden geldikleri öğrenilen mülteciler, PCR testi için önce hastaneye götürüldü.

Mülteciler Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinin ardından, karantina yurduna yerleştirildi. Mültecilerin amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu ancak yolu bulamadıkları için gidemediklerini söylediği öğrenildi.

Her biri 4 bin Euro ödedi



Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Mülteciler önceki gün Türkiye’nin Mersin ilinden Gazimağusa Limanı’na gelen bir yük gemisine bindirildi. Gemideki TIR araca bindirilen mülteciler, ülkeye giriş yapıldıktan sonra insan tacirleri tarafından sınıra yakın olan Güvercinlik köyüne bırakıldı.Her bir mültecinin insan tacirlerine 4’er bin Euro ödediği öğrenilirken, yollarını kaybettikleri için köy halkından yardım istedikleri belirtildi. Güvercinlik sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine köye giden polis ekipleri, mültecileri gözaltına aldı. Hastaneye götürülen mülteciler PCR testisinin ardından karantinaya alındı. Mültecilerin ilk ifadelerinde amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu söylediği öğrenildi.Mültecilerin Güvercinlik köyünde bırakıldıktan sonra yollarını bulamadıklarını, bu nedenle güneye gidemediklerini söyledikleri bilgisi elde edildi. Ayrıca mültecilerin Kıbrıs’a gelebilmek için toplam 16 bin Euro ödemek zorunda kaldıklarını itiraf ettikleri belirtildi.