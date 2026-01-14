Tümüne el konuldu

Ercan Havalimanı’nda şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kontrol edilen 47 yaşındaki adamın tasarrufunda hintkeneviri, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, plastik öğütücü ile elektronik sigara bulundu.

Tutuklanan zanlı E.J.D., “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; 12 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine görevli polisler tarafından durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ile elektronik sigaranın da bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, yapılacak analizler belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

