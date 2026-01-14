Cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı mahkemeye taşındı. Bir işletmenin arka kısmında bulunan bahçeden bisiklet çalan M.B., çaldığı bisikletle şehir merkezinde dolaştığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Özge Nalbant, zanlının 10 Ocak günü saat 10.30 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletmenin arka bölümünde bulunan bahçe içerisinden, H.İ.D. isimli şahsa ait yaklaşık 8 bin TL değerindeki bisikleti izinsiz alarak çaldığını belirtti. Polis, zanlının olayın hemen ardından bisikletle 15 Ağustos Bulvarı üzerinde dolaştığı esnada devriye gezen ekipler tarafından tespit edilerek yakalandığını ifade etti.

Polis memuru Nalbant, zanlının suçüstü haliyle gözaltına alındığını, bisikletin emare olarak alındığını ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye aktardı. Zanlının poliste 21 adet sabıkası bulunduğunu da vurgulayan polis, bu hususların dikkate alınarak tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda zanlının bir ayı geçmemek şartıyla, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına emir verdi.

