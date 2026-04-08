Üretici tepkili

Suna ERDEN

Narenciye İhracatçı Birlikleri, genel grev nedeniyle 3 bin ton narenciyenin ihraç edilemediğini, sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

tv2020’de Gündem Özel programına katılan yönetim kurulu üyesi Ahmet Hastürk, ihraç edilemeyen narenciyenin su kaybı ve çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Hastürk, yaklaşık 3 milyon dolarlık bir mali kaybın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Valenciya türü portakalın paketleme tesislerinde veya tırların içerisinde bekletildiğini, Gazimağusa Limanı’nın grevde olması nedeniyle gemilerin boşaltma veya yükleme yapamadığını belirten Hastürk, 30 bin ton narenciyenin de ihraç amacıyla toplanmakta olduğuna dikkat çekti.

Paketleme tesislerinin şu anda çalışamaz durumda olduğunu ifade eden Hastürk, konunun aklı selimle ele alınarak çözümünün ivedilikle gerçekleştirilmesini istedi.

