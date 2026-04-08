Uzlaşıya davet

Uğur KAPTANOĞLU- Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Koalisyon hükümetinin hayat pahalılığı ödeneğini 9 ay süreyle erteleme konusunda açıklamış olduğu yasa gücündeki kararnamenin dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenirken, sendikaların eylemi daha da genişledi.

Meclis binasına giren sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle polis arasında ciddi gerilimler yaşandı.

Polis bazı eylemcileri tutuklayarak karakola götürdü.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaparken, muhalefet milletvekillerinin salonu terk etmesiyle birlikte oturuma ara verildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Meclis binasına geçerek hem hükümet yetkilileri, hem de sendikacılarla görüştü.

Erhürman daha sonra iktidara mensup milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na davet ederek, gerilimin sonlandırılması için bazı önerilerde bulundu.

Meclis dışında eylem

Hayat pahalılığını dondurmaya yönelik yasa gücünde kararnameyi görüşmek için toplamam Meclis, gergin anlara sahne oldu.

Hükümetin yasa tasarısı ile yasa gücünde kararnameyi geri çekmemesi nedeniyle grev ve eylemlerine devam eden sendikalar, genel kurul salonuna girmeye kalkıştı. Meclis çevresinde etten duvar ören polis ekipleri, eylemcilerin içeri girmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale ederken, Meclis içerisine girmek isteyen eylemciler, hükümet istifa sloganları attı.

Meclis önündeki eylemler sırasında, kamu sektöründe örgütlü sendikalardan El-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu polis tarafından tutuklandı.

Olay, eylemde kısa süreli gerginliklere neden olurken, sendikalar tutuklamaya tepki gösterdi. Tuğcu, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Ayrıca eylemciler itfaiyenin vanalarını açtı. Meclis önünde yeniden başlayan arbede sırasında polis memuru fenalaştı!

İçeride gerginlik

Meclis önünde arbede yaşanırken, kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir öngördüklerini belirtti. Berova, hükümetin önemli bir açılım yaptığını vurgulayarak, hayat pahalılığına ilişkin yeni düzenlemeleri de paylaştı.

Berova, Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranına göre yeni maaş skalasının belirleneceğini ifade ederek, bu artışın net yüzde 50’sinin ödeneceğini açıkladı. Kalan yüzde 50’lik net kısmın ise Ocak 2027’de ödenmek üzere emanete alınacağını belirtti.

Berova, “Bu yasa tasarıları da bir önlemdir. Sendikalarla görüşmeler yapıldı ve daha önce sendikalar tarafından da gündeme getirilen bir öneri sunuldu. Bu öneri, sendikalar ve ana muhalefetin mutlak kabulü ile hayat bulabilecek bir öneridir” dedi.

İncirli'den hükümete 4 maddelik çağrı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve sendikalara da çağrıda bulunan Berova, hayat pahalılığı konusunda mutlak uzlaşı sağlanması halinde yasa gücünde kararnameyi geri çekmeye hazır olduklarını ifade etti.

Berova’nın konuşmasının ardından söz alan İncirli ise, toplumsal gerginliğin azaltılması gerektiğine dikkat çekti. İncirli, eylemlere yönelik polis müdahalesinin ve yasa gücünde kararnamenin süreci daha da gerdiğini belirterek, “Konsensüs için polisi çekeceksiniz” ifadelerini kullandı.

İncirli, taraflar arasında uzlaşı sağlanabilmesi için üç öneride bulundu. Buna göre, öncelikle polisin eylem alanlarından çekilmesi, ardından yasa gücünde kararnamenin geri alınması ve son olarak tüm tarafların katılımıyla bir Meclis komitesinin kurulması gerektiğini ifade etti. İncirli, bu adımların atılması halinde tarafların kendilerini daha rahat ifade edebileceğini ve uzlaşıya dayalı bir çözümün mümkün olabileceğini kaydetti.

Biz ne yaparsak halkımız için yaparız

Daha sonra Başbakan Ünal Üstel, konuşma yaptı.

Üstel konuşmasında, “Biz ne yaparsak halkımız için, ne önlem alırsak halkımızın iyiliği için yaparız. Bugüne kadar aldığımız tedbirler halkımızın refahı içindir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yönetemez dediğiniz hükümet 15 sene önce yarım kalan projelerin bütününü tamamladı. Bu hükümet pandemiyi yönetti” ifadelerini kullandı.

Üstel’in konuşması sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya sözünü keserek, “Meclise darbe yapıyorsunuz” diye bağırdı ve biber gazı kullanılmasına tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de polisin eylemcilere müdahale ettiğini belirterek, “Genel kurul böyle devam edemez, polisin müdahalesini durdurun, şiddet var” dedi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “İnsanlar dayak yerken burada oturamayız” ifadelerini kullanırken, Devrim Barçın ise “Dayak ve biber gazı varken biz burada bekleyecek miyiz?” diye sordu.

Bir diğer CTP Milletvekili Ongun Talat da “İnsanları darmadağın ettiniz” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmalar sırasında Üstel, “Ben bugüne kadar insanlarımız rahat etsin diye çalıştım” derken, “Gerekli önlemler alındı, kimse kimseye bir şey yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise “Arkadaşlar böyle olmaz. Kim insanların zarar görmesini ister” diyerek tarafları sakin olmaya çağırdı.

UBP ve CTP milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşanırken, karşılıklı atışmalar devam etti.

Üstel’in konuşması sırasında yaşanan gerginlik, muhalefet sıralarının salonu terk etmesiyle sonuçlandı ve Meclis oturumuna ara verildi.

Erhürman Meclis’e geldi

Meclis Genel Kurulu’nda oturuma ara verilmesinin ardından bekleyiş devam etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Meclis’e gelerek, önce sendika başkanları ardından da hükümetle görüştü.

Erhürman, sendikaların taleplerini hükümete ilettiğini, hükümetin kendi içinde bir değerlendirme yaptığını belirterek, bu değerlendirmenin sonucunun beklenmesini istedi.

Sendikalar adına konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, Erhürman’ın açıklamasının ardından hükümetin tavrını beklediklerini belirtti.

Meclis önünde açıklama yapan Bengihan, taleplerinin net olduğunu söyledi.

Bengihan, hükümetin erken seçim tarihi açıklaması taleplerinin de geçerli olduğunu kaydetti.

Erhürman daha sonra Cumhurbaşkanlığında Başbakan Üstel ve beraberindeki hükümet yetkilileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda 17.20 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Başbakan Ünal Üstel ve hükümet yetkilileri tarafından görüşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Grev ve eylemler sürecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sendika temsilcileriyle de yeniden bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda saat 18.10 sıralarında yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikaların yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesini, yasa tasarısının Meclis komitesine geri gönderilmesini ve erken seçim tarihinin açıklanmasını talep ettiğini ifade etti.

Bengihan, yasa gücünde kararnamenin resmi gazetede yayımlanmadığı sürece grev ve eylemlere devam edeceklerini vurguladı. Bengihan, “Kararname resmi gazetede yayımlanmadığı sürece genel grevimiz sürecek. Sendikalar kararlıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026, 09:52