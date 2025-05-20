Üreticiler endişeli

Orta Doğu pazarında Katar ve Lübnan'dan sonra Ürdün de Kuzey Kıbrıs’tan hellim alımını durdurdu.

Böylelikle hellim pazarı açısından kaybedilen üçüncü ülke oldu. Bu olumsuz gelişme üreticiyi endişeye sokarken, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, en önemli hellim pazarlarından biri olan Ürdün'ün, 13 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere hellim ve grill cheese ithalatını tamamen yasakladığını duyurdu.

Erden; Ürdün'e yükleme yapmakta olan imalatçıların konteynerlerinin Mersin ve Mağusa limanlarında kaldığını belirterek, Ürdün'ün Orta Doğu pazarında Katar ve Lübnan'dan sonra tamamen kaybedilen üçüncü ülke olduğunu ifade etti.

Sektörün yaşadığı bu sıkıntının aşılması için hükümetten destek beklediklerini vurgulayan Erden, alternatif pazar arayışlarının önemine dikkat çekti.

Erden'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Değerli kamuoyu,

En önemli hellim pazarlarımızdan biri olan Ürdün, 13 Mayıs'tan geçerli olmak kaydıyla hellim ve grill cheese ithalatını tamamen yasakladı. Ürdün'e yükleme yapmakta olan imalatçılarımızın konteynerleri Mersin ve Mağusa limanlarında kaldı.

Ürdün, Orta Doğu pazarında Katar ve Lübnan'dan sonra tamamen kaybedilen üçüncü ülke oldu.

Bu durumun aşılması, pazarın başka ülkelere kaydırılması ve alternatif ürün çalışmaları gibi konularda hükümetimizden destek bekliyoruz."



Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025, 10:03