Üstel: Sahte diploma konusu yakın takibimizde yargıya inancımız tam

Başbakan Ünal Üstel, soruşturmanın tamamlanmasıyla yükseköğretim sektörünün süreçten zayıflamanın aksine çok daha güçlü bir şekilde çıkacağını ifade etti.

Mali ve akademik soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü belirten Başbakan Üstel, ülkenin lokomotifi olan üniversite sektörünü gayri yasal işlerden korumak ve daha da güçlendirmenin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Başbakan üstel, soruşturmalar sürerken üniversite sektörünün geneline zarar verilmemesi için duyarlı davranılması gerektiğine işaret ederek, “Üniversitelerimizin marka değerleri korunmalı, kurumlar hedef haline getirilmemelidir.” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Son günlerde bir üniversitemizde başlatılan mali ve akademik soruşturmalar genişletilerek devam ediyor.

Gerek Başbakanlığımız gerek Milli Eğitim Bakanlığımız gerekse YÖDAK, polisimizin yürüttüğü soruşturmalara ihtiyaç duyulduğu her an ve her alanda gerekli katkıları yapıyor.

Bunun yanında Meclisimizde de bu konuların araştırılması adına ana muhalefet partisi ile birlikte bir Meclis Araştırma Komitesi kurmuş durumdayız. Konuyu, yakından takip ediyoruz.

Bu ülkede yaşayan her birey, hangi kurumda olursa olsun yasa dışı yürütülen ve sektörlerin geneline zarar veren hiç bir faaliyete göz yumulmaması noktasında birleşmektedir.

Vatandaşlarımız bilmelidir ki, yapılan adli soruşturmalar ve mahkemelerimizce gerçekleştirilecek adil yargılamalar sonucunda bir suç unsuruna rastlanması durumunda ilgili kişiler, yasalarımızda bulunan cezalarla mutlaka yüzleşeceklerdir.

Bu noktada, ülkemizdeki hukuk sistemine de mahkemelerimize de güvenimiz tamdır.

Ülkenin lokomotifi olan üniversite sektörünü gayri yasal işlerden korumak ve daha da güçlendirmek son derece önemlidir.

Ancak bu soruşturmalar sürerken üniversite sektörümüzün geneline zarar verilmemesi için de duyarlı davranılmalıdır. Üniversitelerimizin marka değerleri korunmalı, kurumlar hedef haline getirilmemelidir.

İnanıyorum ki, binlerce insanımızın iş bulduğu, kentlerimizin en önemli gelişim katalizörlerinden biri olan üniversite sektörü, bu soruşturmaların tamamlanmasıyla birlikte süreçten zayıflayarak değil, tam tersine çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."