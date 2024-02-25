64 yıllık tarihi ‘çok kötü’ 

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi; Rum Merkezi Cezaevi’nin 64 yıllık tarihinde, müdürlük koltuğuna oturanların ya istifa ettiğini ya da zorunlu emekli edildiğini, o koltuğa oturmuş olanlar arasında cinayete kurban giden, emekli olur olmaz bombalı saldırıya uğrayan ve hapse mahkum edilen müdürler olduğunu belirtti.

Gazete 64 yıllık tarihinde, müdürlük mevkiine polis kökenlilerin atanması ile cezaevi şartlarının kötüleştiği, intihar eden ve intihar girişiminde bulunan hatta tecavüze uğrayan mahkumlar olduğunu vurgulayarak isim isim o lanetli koltuğa oturanları, görev tarihlerini, ayrılış sebeplerini ve sonrasında başlarına gelenleri detaylandırdı.

Öte yandan Politis’in “Ceza İnfaz Kurumu Değil Kanunsuzluk Yuvası” başlıklı manşet haberine göre örgütlü suçun köklerinin cezaevi içerisine kadar uzandığı, mahkumların ciddi suç eylemi plan ve icrasına devam ettiği mahkeme kararıyla da doğrulandı.

Cezaevi içerisinde cep telefonu kullanımına yıllardır bir çözüm bulunamamasının, suç unsurlarının yasadışı planlarını uygulamak için rahatlıkla kullandığı “bir kara delik” olduğuna işaret edilen haberde “mahkumlar işbirlikçileriyle koordine olmak için mesajlaşma ve telefon görüşmeleriyle yetinmiyor, yeni nesil telefonlarla video görüşmeleri yapıyor.” İfadelerine yer verdi.

Gazete başka bir haberinde Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in, 2026’da yeni bir merkezi cezaevi binasına kavuşulacağı müjdesi verdiğini yazdı.

Habere göre yeni binanın inşaat çalışmalarının halen başlamış olduğunu söyleyen Harçiotis mevcut cezaevinde, kapasitesinin üzerinde mahkum bulunması nedeniyle yaşanan aşırı nüfus sorunu için kısa vadeli çözüm planını da anlattı.

Harçiotis’e göre 29 Şubat’ta mahkumlar mevcut açık cezaevi binasından, yeni yapılan açık cezaevi binasına transfer edilecek. Halen devam etmekte olan mevcut açık cezaevi binasındaki iyileştirme çalışmaları Eylül ayında tamamlanacak, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mevcut açık cezaevi binası, 200 mahkumu barındırma kapasitesine sahip merkezi cezaevi haline gelecek. İnşaat çalışmalarına halen başlamış olan yeni merkezi cezaevi binasının 2026’da tamamlanması planlanıyor.