Paris karıştı

Fransa'da çiftçilerin eylemleri hız kesmeden devam ediyor.

Daha iyi gelir, daha az bürokrasi ve haksız rekabet konularında taleplerini dile getirerek son dönemde Avrupa çapında bir dizi eylem gerçekleştiren çiftçiler dün Fransa'nın başkenti Paris'i birbirine kattı.

Bazı Fransız çiftçiler, maliyetler, bürokrasi ve yeşil düzenlemelere duydukları öfkeyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planlanan ziyareti öncesinde Paris'teki büyük bir tarım fuarını bastı.

Fuarın içinde onlarca polisle karşı karşıya gelen çiftçiler bağırıp çağırarak ve yuhalayarak Macron'un istifasını istedi ve Fransız liderine yönelik küfürler kullandı.

Fransız çiftçi sendikası liderleriyle kahvaltı yapan Macron'un daha sonra fuarı ziyaret etmesi planlanıyordu.

Macron, çiftçi sendikalarının gelmeyeceklerini söylemeleri üzerine planını iptal etti.

Çiftçiler, daha iyi gelir ve daha az bürokrasi talebiyle ve Kiev'in savaş çabalarına yardımcı olmak üzere ithal edilen ucuz Ukrayna mallarının yarattığı haksız rekabeti kınamak amacıyla Avrupa çapında protesto gösterileri düzenliyor.

