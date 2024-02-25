4 aydan beri tüketiliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, piyasada sahte zeytinyağlarının yüksek fiyata halka satıldığını söyledi. Kürşat, “66 ürüne analiz yapıldı, 19’u sahte çıktı” dedi. Kürşat, işin korkutucu boyutunun ise kanserojen tehlike olduğunu belirtti. Kürşat, tv2020’de katıldığı Güne Merhaba programında gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit eden, kontrolsüzlüğü nedeniyle de sahteciliğin ciddi boyuta ulaştığı zeytinyağı konusuna değindi. Kürşat, “Yapılan analizlerin sonuçlarına baktığımızda tahlile gönderilen 66 üründen 19’unun tağşişli (Bir şeyin içine başka madde karıştırma) yani saf olmadığı, Ayçiçek yağı ile karıştırıldığı ortaya çıktı” dedi. Kürşat, bu ürünlerin rapor sonucu gelene kadar da piyasada satıldığına dikkat çekti. Kürşat, tahlillerin yapılması için ülke şartlarına göre laboratuvar olmadığını ve bütçe ayrılmadığını belirtti. Kürşat, “Testler Türkiye’de yaptırılıyor. Elime geçen raporlara baktığımda Şubat ayında gönderilen 66 numunenin 19’u uygun olmayan ürün çıktı. Bu ürünler Ekim ve Kasım aylarında piyasaya sunuldu, otellere ve marketlere verildi. Çoğu ürün de tüketildi. Ülkede gıda güvenliği konusunda ise ciddi sıkıntılar yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Yüzde 50’si Ayçiçek yağı

Kürşat, ayrıca analiz sonuçlarında geçmiş yıllardan sabıkalı firmaların da olduğu ve halkın kandırılarak saf zeytinyağı diye yüksek fiyatlara satıldığını dile getirdi.

Kürşat, “Bu konuda daha önceden tağşişli ürünü piyasaya sunan isimler var. Yine bu isimlerin ürünlerinde tağşiş bulunuyor” dedi.

Kürşat açıklamalarına şöyle devam etti:

“ “Zeytinyağı pahalı bir yağdır. Zeytinyağı başka yağlarla karıştırıldığında saflığını kaybediyor. Ürün saflığını kaybettiği için tahşiş ürün oluyor. Güney Kıbrıs’ta bu işleme tabi tutulan zeytinyağı iki fiyattan satılıyor. Biri saf ve fiyatı yüksek diğeri ise etikette belirterek karıştırılmış ürün olarak satışı yapılıyor. Bizde ise sağlıklı denilen yağa dünyanın parasını ödüyoruz, alıyorsunuz ve yüzde 50’si Ayçiçek yağı oluyor.”

Kanserojen tehlike var

İşin en kötü tarafının da sağlık açısından kanserojen madde içeren bir hal alması olduğunu söyleyen Kürşat şunları söyledi:

“İki yıl önce satılmayan sofralık zeytin sıkıma gönderilerek yağ çıkarılıyor. Bu ürün kanserojen madde içeriğine dönüşen maddeyle birlikte zeytinyağı haline döndürülüyor ve insan hayatını da tehdit eden bir hale geliyor. Bu tür yağların da içinde bulunduğu iddiaları var. Uygun olmadığına dair gelen raporları da gördüm.”

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024, 02:32