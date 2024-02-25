Çalışmalar anlatıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İzci Liderleri Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, izciliğin bir yaşam kültürü ve spor olduğunu ifade ederek, ülkede yıllardır yapılan izciliği yaşatmak ve gençler arasında da devam ettirmek için yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, doğa ile iç içe yaşamı birlik ve beraberlik içinde sürdürmek için yapılan izcilik faaliyetlerinde heyete başarılar diledi.

KKTC İzci Liderleri Derneği heyeti de Cumhurbaşkanı Tatar’a yürütülen izcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Lütfiye Fedai “Amacımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teşkilatlarında görev yapmış veya yapmakta olan tüm izci liderlerinin bir araya getirilmesi, geçmişin geleceğimize ışık tutması ve gelecek nesillerin Anayasa’ya ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli, manevi değerlere saygılı, insanlığın evrensel değerlerine önem veren, toplumlar arasında fark gözetmeyen, yaşadığı çevreyi, doğayı, tarihi ve kültürel eserleri seven, koruyan birer vatandaş olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak" dedi.

Fedai, KKTC izciliğinin gelişimi ve dünyada kabul görmesi için çalışmalarına kararlılıkla başladıklarını ifade etti.

