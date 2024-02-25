Umudunu yitirmedi

Fileleftheros gazetesi “Holguin İle Diyalog Üstün Geliyor” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin, “Kıbrıs sorunu” konusunu ileriye götürmeden önce gelişmelere ilişkin “görüntünün” netleşmesini istediğini yazdı. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın gelecek hafta Londra’ya gideceğini ve garantör ülkelerle olan görüşmeler turunu tamamlayacağını yazan gazete, daha sonra adada temaslarda bulunacağını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de yaptığı açıklamada Holguin ile görüşmesinin 11 Mart’ta olduğunu söyledi.

Kıbrıs Bankası’nın “Gençler Soruyor” programına katılan ve soruları yanıtlayan Hristodulidis, “Kıbrıs sorunu grubunun” geçerli olup olmadığının sorulması üzerine “doğal olarak geçerlidir” yanıtını verdi.

Hristodulidis, bu grubun toplanması gerektiği zaman toplanacağını, şu anda ise Holguin ile 11 Mart’ta gerçekleştireceği görüşmeye odaklandığını belirtti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca yegâne hedeflerinin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasından başka bir şey olmadığını da ifade etti.

‘Kıbrıs’ın yarısı Türk değil’

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Denizcilik Bakanı Hristos Stilianidis’in Yunan meclisinde dile getirdiği “halihazırda Kıbrıs’ın yarısı Türk’tür” görüşüne inandığını düşünmediğini söyledi, “öyle olduğunu düşünseydik çözmeye çalışmazdık.” dedi.

Hrstodulidis şunları kaydetti:

“Elbette Kıbrıs’ın yarısı Türk değil, Türk işgali altındadır. Kıbrıs’ın yarısının Türk olduğunu düşünseydik Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmazdık veya Türkiye’nin istediği iki devlet zemininde çözerdik.”