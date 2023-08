‘Utanç verici tahrik’

KTOEÖS, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nda papaza yapılan hareketi “taciz ve mobbing" olarak niteleyerek, kınadı

KTOEÖS açıklamasında “Eğitimin süresinin değil niteliğinin önemli olduğunu, insan yetiştirmedeki önemini bir kez daha, Apostolos Andreas Manastırında yaşanan papaza taciz ve mobbing olayıyla anlamış olduk” denildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, “Müfredat içerikleri, kültürel ve dil açısından çeşitliliği yok sayan, farklı inanç ve kimlikleri dışlayıp etnik kimlik ve dini inanç üzerinden şekillendirilip ‘dini ve milli değerleri’ öne çıkarıyorsa, bilimsel bir temel üzerinde ve eğitimin gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmemiş ise nitelikli bir eğitim mümkün değildir. Böyle bir sistemle elde edeceğiniz sonuç da demokrasi karşıtı, ırkçı, etnik ayrımcı, dışlayıcı, cins ayrımcı (homofobik), farklı kültürleri yok sayan, savaş yanlısı olup, yollarda trafik canavarı, barlarda acımasızca döverek insan öldüren, kadına, çocuğa, şiddet uygulayan hayvanlara eziyet eden, manastırda papaza mobbing uygulayan kişiler olarak karşınıza çıkar.” İfadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapan Eylem, çağdaş, laik, bilimsel, nitelikli, parasız kamusal eğitim her çocuğun en temel hakkı olduğunu, eşit, nitelikli eğitim olanaklarını her çocuğa sağlamanın devletin ve Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Eylem, “Bilimin, sanatın, sporun, iç içe olduğu, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini özgürce ifade edebileceği, farklılıklara saygı gösteren, demokratik, insan haklarına saygılı insan yetiştirme hedefiyle laik ve bilimsel eğitim politikalarını hayata geçirmek zorundasınız. Bu politikalar toplumumuzun geleceğini belirleyecektir.” dedi.

Eylem, “Sadece haftalık ders sayısını artırıp başka hiçbir hazırlık yapmaz, eğitime yeterli yatırım yapmaz, nitelikle ilgili hiçbir derdiniz olmazsa, hiçbir adım atmaz göz ardı ederseniz, bugün her alanda yaşadığımız magandalıklara son vermiş olmazsınız. Sadece oluşmakta olan toplum modelinden birinci derecede sorumlu olursunuz” diye ekledi.

Özkunt: Münferit bir olay değil

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan olayın “münferit” bir olay gibi gösterilemeyeceğini belirtti.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, "Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan provokatif saygısızlığa karşı İçişleri Bakanı Dursun Oğuz dışında hiçbir hükümet mensubunun karşı duruş sergilememesinin, bu tip olayların çoğalmasına neden olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların utanç verici olduğu kadar, tehlikeli de olduğunu ve katiyen “münferit” bir olay gibi gösterilemeyeceğini belirten Özkunt, “Bu olayı bir kişinin şahsi provokasyonu olarak algılatmaya çalışmak, üzerinizden sorumluluğu almayacak” ifadelerini kullandı.

CTP Gençlik Örgütü: Utanç verici

CTP Gençlik Örgütü Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşananların, ülkeyi yönetenlerin toplumu kutuplaştırması, farklı inançlara farklı görüşlere tahammülsüzlüğünün bir yansıması olduğunu iddia etti.

Açıklamada, Anayasa ve iç hukukun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herkesin, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğu belirtilerek, Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu ve tarihsel süreç içerisinde geliştirdiği çağdaş ve demokratik değerlerin de bu çerçevede olduğu, halkın bu özgürlükleri özümsediği ve içselleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yaşanan olay, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, toplumu kutuplaştırması, farklı inançlara farklı görüşlere tahammülsüzlüğünün bir yansımasıdır. Geçtiğimiz günlerde farklı fikirleri savunduğu için gazetecilere soruşturma açılması kadar Apostolos Andreas Manastırı’nın yakınına mescit açma girişimi bu yaşanan olaylarla bağlantılıdır.” iddiasında bulunuldu.

Olayla ilgili şahsa soruşturma açılması olumlu bulunmakla birlikte, farklı kültürler ve inançlara saygıyı içeren bir müfredatla eğitim sisteminin demokratikleştirilmesinin olmazsa olmaz olduğu vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023, 10:03