Mutfak yandı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta zam fırtınası durmak bilmiyor. Özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar; fiyatların sürekli değişmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor, evin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Kuşkusuz bu durum insanların psikolojisini de bozuyor ve ilişkilerin gerilmesine yol açıyor.

“Ülkenin en önemli sorunu nedir?” diye sorulduğu zaman ‘pahalılığı’ ilk sıraya yerleştiren vatandaşlar; ikide bir maaş artışı yapmak yerine fiyat artışlarının önlenmesini istiyor ve bunun için de rekabeti artıran, gümrük duvarlarını ortadan kaldıran bir siyaset izlenmesini öneriyor.

Ne dediler?..

Ali Erzin

"Ülkenin başlıca sorunları; ekonomi, yaşam standartları, yolların bozuk olması, polisin ceza nizamlarının caydırıcı olmaması, trafik kazalarıdır. Daha çok sorun var ama saymakla bitmez. Bu sorunlar hükümetin çalışmalarıyla ve koyacağı düzgün kurallarla düzelebilir; ancak bizim için artık tren kaçtı. Böyle giderse işimiz çok zor."

Süleyman Uzun

"Bu ülkede sorundan çok ne var ki? Siyasi çözümsüzlük mü diyeyim, pahalılık mı, ekonomik durumlardan mı başlayayım bilemedim. Sıkıntı çok ve hangi birini söyleyeceğimi bilemiyorum; ancak her yerde sorun var. Bu sorunların nasıl çözüleceğini bilemem; ancak şu anda yapılanların yanlış olduğu bir gerçektir. Bu işleri düzeltmek için sorumluların düşünmesi lazım. Bu şekilde düzen devam ederse ekonomik ve sosyal olarak daha kötüye gideceğiz.”

Metin Boydak

"Bu ülkenin başlıca sorunlarından biri, ekonomik durumun her geçen gün daha kötü olmasıdır. Diğer yandan insanlar alım gücünü kaybetti. Her gün ulaşım için kullandığımız yollar darmadağın. Bu gibi sorunlar yaşanıyor ve bunların çözülmesi için devleti yöneten hükümetlerin düşünmesi gerekiyor. Hükümet edenlerin, bizim bindiğimiz arabalar gibi araçlara binerek yollara çıkması, halkın arasına inmesi gerekiyor. Tüm bu sorunlarla ilgili ciddi çalışmalar bekliyoruz."

Hikmet Kılıç

"Bu ülkenin başlıca sorunlarından biri hayat pahalılığıdır. Başbakan çıkıp 'daha güzel yapacağız' diyor ama her şey daha kötü oluyor. Meclis’te Reşat Akar gibi 10-15 kişi olsa bu ada cennet olur. Hayat pahalılığı, benzine ve suya yapılan zamlarla arttı. Emekli üç kuruş maaş alıyor. Aklımda daha birçok sorun var ancak bu hükümete ne söylesen kar etmiyor. Bu sorunlar sıkı denetimlerle düzeltilebilir. Ekonomi Bakanı, “otomatik etiket sistemi hayata geçecek” dedi ama hiçbir çalışma yapılmadı. Sorun çok, çözen yok. Bu hükümetle hiçbir iş yapılmaz. Böyle giderse erken seçime gidilmeli ve iktidara gençler gelmelidir."

Enver Enverer

"Ülkenin en önemli iki sorunu ekonomi ve işsizliktir. Pahalılık her tarafı zincirleme etkiliyor. Bu sorunların düzeltebilmesi için ekonominin düzelmesi gerekiyor. Bu sorunların giderilmesi için hükümetin ekonomiyi düzeltecek çalışmalar yapmasını bekliyoruz."

Hüseyin Tülüğ

"Bu ülkenin başlıca sorunlarından biri trafiktir. Ekonomik sıkıntılar da var elbette; ancak benim görüşümce en büyük sorun trafiktir. Bu ülkede yaşanan sorunların giderilmesi gerekiyor ve bu yönde çalışmalar yapılmasını istiyoruz."

Fırat Keser

"Bu ülkenin başlıca sorunlarından biri pahalılıktır. Her girdiğimiz markette aynı ürünün farklı fiyatları var. Asgari ücret arttıkça ürünlerin fiyatı da artıyor. Bunun dışında ekonomi çok kötü durumda. Bunların düzelmesi için yetkililerin en başta birbirleriyle kavga etmeyi bırakıp halkın yararına çalışmaları gerekiyor. Seçim zamanı gelirler, kapıyı çalarlar; seçildikten sonra kimseye ulaşamıyorsun ve seçimde verilen vaatler yapılmıyor. Böyle giderse yüksek ihtimalle Rum’a muhtaç olacağız."

Kamil Birkaya

"Bu ülkenin sorunları saymakla bitmez. Baştakiler hiçbir iş yapmıyor, oturup kendi maaşları ne kadar olacak onu tartışıyorlar. Vatandaşı düşüneni görmedim. Bu ülkede çok sorun var; ancak bu sorunların çözülmesi için idarenin kökten değişmesi gerekiyor. Bu düzen 50 senedir böyle gidiyor."

Aziz Arkar

"Ülkenin önemli sorunlarının başında pahalılık ve çevre kirliliği gelir. Bu konuda insanlara da görevler düşüyor. Avrupa ülkelerine gittiklerinde yere çöp atmayan insanlar, kendi ülkelerinde her yere çöp atıyor. Bu sorunların çözülmesi için Türkiye ile istişare edilerek adımlar atılmalı."

Güner Özlala

"Bu ülkenin başlıca sorunları arasında dairelerin verimli çalışmaması ve yolların çok kötü olması yer alıyor. Dairelerdeki işlerimizi yapmak için gittiğimizde hiçbir işlem yapılamıyor. Diğer yandan yolların durumu içler acısı ve kimse bu sorunları çözmek için çalışmıyor. Ülkenin başında olan Cumhurbaşkanı'nın bu konularda baskı yapması gerekiyor. Böyle devam ederse ne olacağını bilemiyoruz; ancak bu gidişat ülke ve insanlar için iyi olmayacaktır."