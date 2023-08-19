Ucuz kurtuldu

Lefkoşa’da bir eğlence mekanı önünde yaşanan kavgaya müdahale eden polislere bıçak çeken, bir şahsın aracının camlarını bıçakla kıran, alkollü bir şekilde bağırıp çağırıp çevreye zarar veren

Mustafa Gargınsu, yargılandığı 6 davadan suçlu bulunarak 6 ay hapse mahkum edildi.

Birçok suçtan sabıkası olan, hapis yattıktan sonra ülkeden ihraç edilen ve Bakanlar Kurulu kararıyla geri gelmesine izin verildikten sonra tekrar suç işleyen sanığın davası dün alt mahkemede karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “kasti hasar, korkutmak amacıyla silah taşıma, sarhoşken bıçak taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, kavga, rahatsızlık verme, polisi darp ve görevinden men” suçlarından dolayı yargılanan sanığın benzer birçok suçtan sabıkası olduğu belirtildi.

Kararı okuyan kaza mahkemesi yargıcı, sanığın 31 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa'da bir eğlence mekânı önünde çıkan kavgada, tartıştığı şahıslardan birinin aracının arka camını bıçakla kırdığını belirtti. Yargıç, sanığın olay yerine giden polislere bıçak gösterip, üzerlerine doğru salladığını, hakaret ettiğini ve polisi darp ve görevinden men suçunu işlediğini belirtti. Yargıç, sanığın 19 yaşından itibaren suç işlemeye başladığını, ilk hapis cezasını 2019 aldığını, birçok sabıkası olmasına ve bu nedenle ülkeden ihraç edilmesine rağmen ıslah olmadığını söyledi. Yargıç, Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye geri alınan sanığın gelir gelmez suç işlediğini söyledi.

Sanığın durulmak bilmediğini, şiddete meyilli olduğunu ifade eden Yargıç, benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu dile getirdi.

Yargıç, tüm olgulara değindikten sonra sanığı 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023, 09:43