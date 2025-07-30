Çalışmalar sürüyor

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul ve Londra’dan Ercan Havalimanı’na yönelik uçuşlarda yaşanan sorunların çözülmesi adına Türk Hava Yolları (THY) ve AJet ile önemli adımlar attıklarını açıkladı. Üstel, “Gazilik Beratı” ve “Gazilik Kartı” takdim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Rum tarafının, KKTC’ye Güney Kıbrıs üzerinden gelen turistlere yönelik baskılar uyguladığını belirten Üstel, bu tür engellemelerin aşılması için Türkiye ile iş birliğini artırdıklarını vurguladı. Üstel, siyasi istikrar sayesinde bu tür adımların atılabildiğini belirterek, “Amacımız Rum baskısından vatandaşlarımızı kurtarmak. THY ve AJet ile yapılan anlaşmalarla İstanbul ve Londra’dan Ercan’a uçuşlardaki sıkıntıları ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Özgür yaşıyorsak, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit ve gazilerin büyük fedakârlıklar yaptığını vurguladı. "Bugün özgür bir devlette yaşıyorsak, bunu gazi ve şehitlerimize borçluyuz," diyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük bedeller ödediğini, topraklarını ve varlığını canı pahasına koruduğunu belirtti. Üstel, merhum liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarak, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’na giden süreci hatırlattı. Gazilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynı haklardan yararlanabilmeleri için bir protokol hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Başbakan Üstel, bu protokolün hayata geçmesiyle gazilerin haklarının daha da güçlendirileceğini ifade etti.

