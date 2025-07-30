Üzücü bir durum

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğaz Piknik Alanı, bir kez daha çöplerle doldu. Zaman zaman Girne Belediyesi, çeşitli dernekler ve çevreci gönüllüler tarafından temizlenen alan, birkaç hafta içinde yeniden çöplüğe dönüşüyor.

Boğaz Piknik Alanı’nda gözle görülür şekilde uyarı levhası, güvenlik kamerası veya düzenli bir denetim mekanizması bulunmaması duyarsız kişilerin istediği gibi davranmasına yol açıyor.

Duyarsız kişiler, piknik ve mangal sonrası çöplerini etrafa saçıyor. Bu nedenle alanın dört bir yanı pet şişeler, cam kırıkları, plastik kaplar, mangal artıkları ve yiyecek ambalajlarıyla dolu. Sıcak yaz günlerinde cam kırıkları orman yangını riskini de ciddi şekilde artırıyor. Ayrıca alanın kamuya açık kısmında oluşan çevre kirliliği özelleştirilen alanda görülmüyor.

Kırık kaydıraklar, salıncaklar…

Duyarsız kişilerin yanı sıra çocuk oyun alanının bakımsızlığı yetkililerin de alana gerekli ilgiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Kaydırakların kırık ve çevresini kaplayan demirlerin paslı olması gerekli bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne seriyor.

Önlemler yetersiz

Mevcut durum yapılan temizliklerin etkisinin kısa ömürlü olduğunu ve temizlikten ziyade önleyici adımların eksikliğini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, özelleştirilmiş alanların temizliğine dikkat çekerek, serbest kullanım bölgesindeki bakımsızlık ve kirliliğin utanç verici olduğunu söylüyor. "Özelleştirilen bölüm pırıl pırıl, ama geri kalan yer çöplük gibi" diyen vatandaşlar, kamusal alana da aynı özenin gösterilmesini talep ediyor. Gönüllü temizlik hareketlerine destek veren çevreciler ise, “Herkesin gelip yararlandığı bu doğal alanlar, herkesin ortak sorumluluğudur. Ama sorumluluk taşımayanların cezasız kalması, doğanın çöküşünü hızlandırıyor” diyerek çağrıda bulundu.