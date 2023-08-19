Tümü tedavi altında

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Şahin Uygut (E-30) yönetimindeki RR 262 plakalı van araç ile seyrettiği sırada bulvar üzerinde bulunan fuar kavşağına geldiğinde, ana yoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yakın Doğu Bulvarı'na doğru dönüşe geçti. Sürücü, bu esnada bulvarda seyreden Brusk Kino (E-30) yönetimindeki SF 432 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve SF 432 plakalı araçta yolcu olaralı bulunan Swarnasinghe Udantha (E-24,), Wasna Priyadarshani Dissanayaka Nohottolalage (E-39), Nuwan Malaka Wijeratha Induruwage (E-34), Ayesha Jawalath Aluth Durayalage (K-32) Ve Ruwanpura Sudeshi (E-23), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.



