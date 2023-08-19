Görevinde başarı diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KTBK komutanlığına atanan Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Tatar, KKTC’nin varlığının, huzurunun ve güvenliğinin temini için Tümgeneral Sebahattin Kılınç ile beraber çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) edindiği tecrübe ve bilgileri, KKTC için kullanılacak olmasının bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta bir antlaşmayı her zaman reddeden tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nde yer alan Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs’tan Türkiye’yi dışlamak ve bağlarını koparmak ardından Kıbrıs’ı, Yunan adası yapmak istediğini kaydetti.

Tümgeneral Sebahattin Kılınç da konuşmasında, Türkiye ile beraber KKTC’nin menfaatleri için her türlü faaliyette beraber çalışacaklarını kaydetti.

Kabulde, konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.

Kılınç, Eroğlu'nu ziyaret etti

Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Eroğlu, komutana görevinde başarılar diledi, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin desteği, Barış Kuvvetleri Komutanlığının mevcudiyeti sayesinde huzur ve güven içinde yaşadığını belirtti.

Töre, Kılınç’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, göreve yeni atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Başkan Töre, Tümgeneral Kılınç’a görevinde başarılar diledi.

