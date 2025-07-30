Geri dönecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta sonu ilginç bir olay yaşandı. Ülkeye 23 Temmuz 2025 tarihinde 90 günlük turist vizesiyle giriş yapan Barış Güler isimli şahıs, taksi ücretini ödeyemeyince polise şikayet edildi. Yapılan incelemede, zanlının ülkede kalacak yeri ve maddi imkanının olmadığı belirlendi. “Derbeder şahıs” suçlamasıyla tutuklanan zanlının, ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağı belirtildi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Sapmaz; zanlının, 26 Temmuz 2025 tarihinde, taksi parasını ödeyemediği gerekçesiyle polise şikayet edildiğini, yapılan araş-tırmada, 23 Temmuz’da, 90 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yapan zanlının, barınacak yerinin ve hayatını idame ettirecek tek kuruş parasının olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlının, ülkemizde bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırıl-dığını aktaran polis, mahkemeden süre talep etti.

“Bırakın gideyim”

Mahkemede söz alan zanlı, “beni bırakın, telefonumdan bilet kesip geri döneceğim” diyerek kendini savundu. Mahkeme; zanlının, 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.