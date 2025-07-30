Kıbrıs’ta son iki gün

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri, Lefkoşa’da yabancı uyruklu şahısların yaşadığı eve baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu ele geçirilmezken, ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Tini Alex Adeloa ile Oyinkonsola Chrıtıana Adftolatespit tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün ek süre alındı. Duruşmada olguları aktaran polis; zanlıların, 28 Temmuz 2025 tarihinde, uyuşturucu maddeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında narkotik ekiplerinin Lefkoşa’daki bir ikametgahta yaptığı arama sırasında tespit edildiklerini söyledi.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Tini Alex Adeloa'nın 30 Eylül 2023’ten itibaren 607 gün, Oyinkonsola Christiana Adftola’nın ise 30 Eylül 2022’den itibaren 972 gün ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini aktardı. Zanlıların suçüstü yakalandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirten polis; Muhaceret Dairesi’yle gerekli yazışmaların yapılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; talebi değerlendirerek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

