 Eylem gündemde

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, birçok sorunla karşı karşıya olduklarını bildirdi. Platformu, Cengiz Topel Hastanesi’nde doktor eksikliği yaşandığını, teknik eksiklikler nedeniyle laboratuvarın hizmet veremediğine işaret ederek, hastanedeki bu sorunların acil olarak çözümlenmesi çağrısında bulundu. Platform, ayrıca yapımı 9 yılda tamamlanan Güzelyurt–Lefke Duble Yolu’nun temmuzda hizmete girmesini talep etti.

Platform, gelecek hafta içerisinde bu sorunların çözümü için somut adım atılmaması halinde bir dizi eylemi gündeme getirme uyarısında bulundu.

Beklentiler açıklandı

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay imzalı yazılı açıklamada, yapımına 2013 yılında başlanmış olan Güzelyurt–Lefke Duble Yolu, dokuzuncu yılında son aşamasına geldiği belirtilerek, Platform olarak beklentilerinin açıklandığı gibi bu yolun tamamlanıp temmuz ayında hizmete açılması olduğu belirtildi.

Bu yol projesinin gündeme geldiği ilk günden itibaren Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak beş adet tali yolun da bu duble yol ile birlikte düşünülüp yapılmasını talep ettiklerini hatırlatan Oktay, bu tali yollardan birinin Cengiz Topel Hastanesine, diğerinin Lefke Avrupa Üniversitesine, bir diğerinin alternatif bir güzergahtan Lefke merkeze, dördüncüsünün çevre yolu olarak Lefke Karadağ’a ve beşincisinin de Denizli’den Lefke Selvili Yola ulaşacak olan tali yollar olduğunu belirtti.

Oktay, “Platforma gelen bilgilere göre bu duble yolun, mevcut Lefke–Gemikoağı Anayoluna ulaştığı dönel kavşakta son bulacağını ve LAÜ’ye ulaşacak yol inşa edilmeyeceğini” savunarak, LAÜ’nün mevcut giriş yolu artık üniversitemizin trafik yükünü çekememekte olup, LAÜ ana girişinde ve Gemikonağı, Denizli çarşı merkezinde devamlı tıkanıklık yaşanma ve yayalar için çok yüksek derecede risk oluşturmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Oktay, “Söz konusu bu beş tali yoldan ilk üçünün çok ivedi olarak, akabinde de diğerlerinin inşası hususunda taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. LAÜ ve Cengiz Topel Hastanesine ulaşmadıkça duble yolun çok anlamı olmayacağını ve eksik olacağını vurgulamak isteriz” dedi.

Laboratuvar hizmet vermiyor

Platform Koordinatörü Oktay, bölgedeki bir diğer "acil sorunun” da Cengiz Topel hastanesinde yaşanan sıkıntılar olduğuna işaret ederek, “Cengiz Topel Hastanesinde eksiklikler nedeniyle bir süreden beri laboratuvar çalışmıyor.

Buna ek olarak hastanemizde doktor eksikliği de son günlerde zirve yapmaya başladı” dedi.

Oktay, hastanedeki eksikliklerin giderilerek, Cengiz Topel Hastanesi’nin 2’inci Sınıf Hekimlik Hizmeti veren hastane düzeyine çıkarılmasına yönelik Sağlık Bakanından taleplerini yineledi.

Oktay “Güzelyurt–Lefke Duble Yolun LAÜ’ye bağlanması konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Cengiz Topel Hastanesinde başta doktor ve laboratuvar eksikliği konularını çözmek için de Sağlık Bakanı’nı acilen göreve çağırıyoruz” dedi. Oktay, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak, önümüzdeki hafta içerisinde sorunların çözümü için somut adım atılmaması halinde bir dizi eylemi gündeme getirecekleri uyarısında bulundu.