"Elektrik bu şekilde devam edemez"

Ömer KADİROĞLU

Yüksek miktarlarda zam yapılmasına rağmen elektrik kesintilerinin devam etmesine sert tepki gösteren vatandaşlar “bu şekilde devam edemez” diyerek, hükümetin ivedi çözümler üretmesini bekliyor. İster özelleştirme, isterse şimdiki işletmenin güçlendirilmesiyle kesintilerin son bulması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, bu çağda elektriksiz bir yaşamın olamayacağını söylüyor.

“Kış aylarında soğuk geceler geçirdik, şimdi aşırı sıcaklarda bizi yakmak istiyorlar” diyen vatandaşlar, Kıbrıs’ın güneyinde benzeri durumların görülmediğini belirterek, KKTC yetkililerine ‘acil önlem çağrısı’ yapıyor.

Ne dediler…?

Özgen Özdiken

“Demirhan bölgesinde kalıyorum ve sıklıkla elektrik kesintisi oluyor. Güney Kıbrıs’a baktığım ve oradaki insanların yaşamını bizimkiyle kıyasladığımda devletin bize verdiği değer ortaya çıkıyor. İki günde bir elektrik kesintisi oluyor. Kavurucu sıcaklarda evde çaresiz bekliyoruz. Ülkemiz güneş enerjisiyle üretime geçmek için çok uygundur. En erken zamanda güneş enerjisi ile elektrik üretimi sistemine geçilmelidir. Türkiye sağ olsun ülkemize katkıda bulunuyor ve bu iş için de destek olacağına inanıyorum. Eğer Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bu şekilde hizmet vermeye devam edecekse kesinlikle özelleştirilmelidir.”

Kerim Yavşan

“Tatlısu’da yaşıyorum ve elektrik kesintileriyle karşılaşıyoruz. Geçen ayın elektrik faturası üç bin kusur lira geldi. Parayı bizlerden fazlasıyla alıyorlar ancak hizmet veremiyorlar. Yaşanan bu sorun ile ilgili çözüm üretilmesini istiyoruz. Ben hükümet olsam herkesi çalıştırır, çalışmayanları da kurumlarda tutmazdım. Yetkililerden beklentimiz bir an önce bu elektrik kesintilerine çözüm üretmeleridir.”

İbrahim Demirkıran

“Elektrik kesintileri artık bıktırdı. Geçtiğimiz akşam yaklaşık iki saatlik bir kesinti ile karşılaştık. Şaşırıp kalıyoruz çünkü böylesi bir durum dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Elektrikler gidince bu sıcaklarda ışık, vantilatör, klima ve televizyondan uzak kalıyoruz. Kavurucu sıcakların arttığı bu günlerde kesintiler işkence gibi geliyor. Elektrik kesintileri ile ilgili 40 yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. Hepsine de yazıklar olsun. Özelleştirmeye karşıyım ama eğer özerkleştirme yapılırsa kurumun daha iyi olacağına inanıyorum. KKTC’nin değerlerinden bir tanesi olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu özelleştirilirse elimizde hiçbir şey kalmamış olacak.”

Seyfi Akrep

“Serdarlı bölgesinde kalıyorum ve sık sık elektrik kesintileri yaşıyoruz. Daha önce saatler süren kesintiler yapılıyordu, şimdilerde biraz daha az kesilse de kesintilerin devam edeceği açıklandı. Elektrikler evde olduğumuz zaman kesiliyorsa cihazlarımız bozulmasın diye kapatıyoruz ancak evde olmadığımızda elektrikli cihazlarımız zarar görüyor. Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Santrali tekrardan yeterli hale getirmeleri ve eğer halkı düşünüyorlarsa çalışmaları gerekiyor. Eğer halk daha iyi, daha hızlı ve daha ucuza hizmet alacaksa Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu özelleştirilmelidir. Daha önce sokak lambaları belediyelere bağlıydı ve arızamız en geç üç gün içinde düzeltiliyordu ancak Elektrik Kurumu aydınlatmalarla ilgilenmeye başladıktan sonra işler aksadı. Son 7 aydır evimin önündeki lamba yanmıyor, kuruma bildirmeme rağmen bir şey yapılmadı.”

Hasan Türüközü

“Elektrik kesintileri ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Tedbir almadıkları için insanları zora sokuyorlar. İdare şeklinin bozuk olması nedeniyle çok sorun yaşıyoruz. Elektrik kesildiği zaman adeta işkence yaşıyoruz. Evin içerisi sıcak, dışarıda ise sinek var, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kesintilerin yaşanmaması için gereken önlemler alınmalıdır. Paralar boşa harcamadan Elektrik Kurumuna yatırım yaparak bu işleri yoluna koyabilirler. Elektrik kurumu özelleştirilirse daha iyi bir hizmet olacağını düşünmüyorum. Ercan Havaalanının özelleştirilmesini gördük ve ondan daha kötü olacağını düşünüyorum.”

İffet Ercenap

“Çatalköy bölgesinde kalıyorum ve elektrik kesintileri yaşıyoruz. Dün yaklaşık bir saat süreyle yine elektrik kesintisi yaşadık. Teknecik Elektrik Santralinin yetersiz kaldığı bildiriliyor ancak bu sıcaklarda elektrik kesintileri kabul edilir değildir. Zamanında yapılmayan yatırımlar nedeniyle yaşanan bu aksaklığın gerekli yatırımlar yapılıp eksikliklerin giderilmesi ile bu sorun ortadan kalkacaktır. Elektrik kurumunun özelleştirilmesi ile daha iyi bir hizmet alabileceğimizi düşünmüyorum. Özelleştirilen diğer yerlerde maliyet olarak bedeller ödedik ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesini doğru bulmuyorum.

Aytaç Davulcu

“Kalavaç köyünde kalıyorum. Çok sıcak ve eve gittiğimizde bir serinleyelim dediğimizde elektrikler gidiyor. Aslında söyleyecek çok şey var. Bu kesintilerin yaşanmaması için santrallerin eksiklikleri giderilmeli ve kesintilerin önüne geçilmelidir. Ancak yetkililer sadece koltuk derdindedir. Eğer bu şekilde kurum hizmet vermeye devam edecekse bence en erken zamanda özelleştirilmelidir.”

Fikri Aksüt

“İskele bölgesinde kalıyorum ve elektrik kesintileri yaşıyoruz. Üretimde yetersizlik olduğu, elektrik kesintilerinin devam edeceği açıklandı. İleri gideceğimize, gelişeceğimize eskiye dönmeye başladık. Mum ışıklı günlere hızla gidiyoruz. Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için Teknecik Elektrik Santraline yatırım yapılmalıydı. Bence artık güneş enerjisi ile elektrik üretimine geçilmelidir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun özelleşmesi ile daha iyi olacak mı? Bilemiyorum ancak yaşanan sorunlara ivedilikle çözüm üretilmesi gerekiyor.”

Yusuf Kayalılar

“Mağusa bölgesinde kalıyorum. Özellikle son zamanlarda yeniden dönüşümlü elektrik kesintileri yapılıyor. Bir ara kesintiler oluyordu, sonra bitti ancak son iki haftadır yine olmaya başladı. Bu sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Bu kesintilerin sona ermesi için yatırım yapılmalıdır. Biz yatırım yapmak yerine Türkiye’den gelen paraları memur maaşına harcıyoruz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi taraftarı değilim çünkü bir kişi kurumu alacaksa kazanmak için alacaktır. Peki, neden bu parayı devlet kazanmasın? Devlet kontrolünden çıkması ile beğenmediğimiz bu zamları arar duruma düşebiliriz.”

Mehmet Ali Orak

“Lefkoşa’da kalıyorum ve elektrik kesintileri yaşıyoruz. Kesintilerin üretim yetersizliği nedeniyle devam edeceği açıklandı, bu tam bir rezalettir. Elektrikli cihazlarımız bozuluyor ve zarar ediyoruz. Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Daha iyi olacağını düşündüğüm için kurumun özelleştirilmesini istiyorum.”

Hasan Dumanlı

“Paşaköy bölgesinde kalıyorum. Özellikle son zamanlarda yeniden kesintilerle karşı karşıya kaldık. Üretim yetersizliği nedeniyle kesintilerin devam edeceğini açıkladılar. Kesintilerin yaşanmaması için kurumun ve Tekneciğin ihtiyacı olan yatırımları yapmaları gerekiyor. Daha iyi bir hizmet alabileceğimizi düşündüğüm için kurumun özelleştirilmesine sıcak bakıyorum.”

Nasip Pirgots

“Balıkesir bölgesinde kalıyorum ve elektrik kesintisi yaşamadığımız gün yok. Elektrik üretiminin yetersiz olduğu ve kesintilerin devam edeceği açıklandı. Bu şekilde beceriksiz yönetim devam ettiği sürece bu sorunlar böyle devam edecek. Kesintilerin yaşanmaması için santrali büyütmek ve gerekli yatırımları yapmak gerekiyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun bence özelleştirilmemesi gerekiyor çünkü faturalar çok daha fazla yükselecek ve hiç ödeyemez duruma geleceğiz.”

Hasan Solakay

“Balıkesir bölgesinde kalıyorum. Son bir buçuk aydır kesintilerde azalma vardı ancak yine kesintiler olmaya başladı. Teknecik Elektrik Santrali’ni iyileştirmek için projeler hazırlanmalıdır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bence özelleştirilmelidir. Yıllardır kendi içlerinde oluşturulan bir sistemle görevlerini icra etmiyorlar. Elektrik kurumu vurgunların kurbanı oldu ve bunda devlet politikalarının da yetersizlikleri vardır. Sadece elektrik kurumu değil kooperatifin dahi özelleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”