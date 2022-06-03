Saatli bomba gibi

Havaların ısınmasıyla birlikte yangın riski artarken, kritik noktalarda gerekli temizlik yapılmıyor. Elektrik tellerinden çıkacak kıvılcımların, yanmamış sigara izmaritinin kolaylıkla tutuşturacağı kuru otlar Haspolat ile Alayköy sanayi bölgelerindeki trafo merkezlerinin etrafını sardı. Haspolat’ta bulunan trafo merkezinin çevresinde kuru otların yanı sıra tutuşması çok kolay olan araç lastiklerinin de istifli olduğu görülürken, Alayköy Sanayi bölgesinde de durum değişmiyor. Trafo odalarının çevresini kaplayan kuru otlar yangına davetiye çıkarıyor.



Yangın çıkarsa ne olacak

Ülkenin birçok bölgesinde temizlenmemiş kuru otlar yangın riskini artırırken, özellikle kritik noktaların bakımının yapılmaması tehlikenin boyutunu büyütüyor.

Lefkoşa bölgesinin büyük bir kısmına elektrik sağlayan Haspolat’taki trafo merkezinin etrafı kuru otlarla çevrilmiş durumda. Trafo merkezinin bakımsız ve denetimsiz olması

‘yangın riskini’ en üst düzeye çıkarırken, trafo sahasının hemen yanında oluşturulan lastik yığınları da tehlikeyi artırıyor. Kuru otların yanması halinde trafo merkezinin kullanılamaz hale geleceği belirtilirken, sanayi bölgesindeki tüm tesislerin yüksek risk altında bulunduğu belirtildi.



Risk büyük

Alayköy Sanayi bölgesinde de durum değişmiyor. Söz konusu bölgede trafo odalarının etrafı kuru otlarla çevrildi. Olası bir yangın sonucunda bölgenin elektriksiz kalabileceği belirtilirken, elektrik akımını sağlayan tellerden çıkacak bir kıvılcımın her zaman tehlikenin var olduğunu gözler önüne seriyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022, 10:21