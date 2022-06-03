‘Bizim işimiz değildi’

‘EOKA 1955-59 Mücadelecileri Derneği’ Başkanı Yannis Spanos, “Omega” televizyon kanalında yayınlanan ve EOKA üyesi kişilerin 1964’te 68 Kıbrıslı Türkü öldürdükleri şeklindeki ifadelerin gerçek olmadığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Spanos, “EOKA’nın, 1959 yılından sonra Kıbrıslı Türkler aleyhine yapılan eylemlerle hiçbir ilgisi olmadığını” iddia etti.

Spanos, “EOKA ve örgüt mensuplarının, Başkan Yorgos Grivas Diğenis’in 1959 yılını Mart ayında adadan ayrılarak Atina’ya gitmesiyle birlikte faaliyetlerini sonlandırdığını” savundu.

Benzer bir açıklama da “EOKA-1955-59 Mücadelesini Tarihi Anısı Konseyi Başkanı” Andreas Maimaridis’ten geldi.

Gazeteye göre, Maimaridis konuya ilişkin açıklamada, “bu eylemleri yaptıklarını iddia eden iki kişinin EOKA üyesi olmadıklarını” iddia ederek şunları söyledi:

“Sözü edilen olaylar Aralık 1963 ve Ocak 1964’te yapıldı. Bu kişiler önceden EOKA üyesi olmuş olabilirler ancak iki toplum arasındaki çatışmalar sırasında bu suçları işlemişlerse, bu insanlar kınanması gereken katillerdir”.

Kendisinin, “Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların karışık yaşadıkları Lefkoşa Neopolis (Yenişehir) bölüğünün başında olduğunu ve tek bir Kıbrıslı Türk’ün tırnağına dahi zarar gelmesine izin vermediğini” iddia eden Maimaridis, “Bu EOKA’nın işi değildi, başka düşünce yapılarının işiydi” iddiasında bulundu.

Maimaridis sözlerinin devamında EOKA’nın mücadelesini öven sözler de sarf etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022, 10:28