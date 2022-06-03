255 TL oldu

Akaryakıta yapılan okkalı zammın ardından tüp gazın fiyatı da arttı. Ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatına 25 lira zam yapıldı. Böylelikle tüp gazın fiyatı 255 lira oldu. Zam kararı Resmi Gazetede yayımlanarak dün geceden itibaren yürürlüğe girdi. Akaryakıt fiyatlarında zam yapılmasının ardından tüp gaz ithalatçıları da artış beklentisine girmişti. Son bir haftadır piyasada tüp gaz bulamayan vatandaşlar, Güney Kıbrıs’a yönelmişti. Zam kararının ardından tüp gazda yaşanan sıkıntısının bitmesi bekleniyor.