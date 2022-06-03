Özersay yalnız kaldı

Halkın Partisi (HP) milletvekilleri Jale Refik Rogers ile Ayşegül Baybars, sine-i millete gitme kararı aldıktan sonra istifa eden parti genel başkanı Kudret Özersay'ı yalnız bıraktı.

HP milletvekilleri Baybars ve Rogers, “Meclis'i sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız” diyerek, istifa etmeyeceklerini duyurdu.

İki milletvekilinin kararını açıklamasının ardından partiden ihraçları gündeme geldi. HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu yarın Parti Meclisi’nin toplanacağını ve durumu değerlendireceklerini ifade etti.

Sine-i millet kararı tartışılmadı

Baybars ile yaptığı ortak açıklamanın ardından katıldığı bir programda konuşan Rogers, sine-i millet kararının vekil grubunda ve Merkez Yönetim Kurulu’nda tartışılmadığını söyledi.

Rogers, “Bu gelişmelerin hepsi bize de sürpriz oldu... Bundan sonraki süreci ve Parti Meclisi’nin kararını göreceğiz” diye konuştu.

Rogers ve Baybars ortak açıklama yaptı

Halkın Partisi (HP) milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, “Meclis’teki her sandalyenin, demokrasi mücadelesinde terk edilmemesi gereken bir kale” olduğuna vurgu yaparak, “Meclis çatısı altında genelde muhalefetin sesine, özelde ise Halkın Partisi’nin temsiliyetine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Meclis'i sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız” dediler.

HP Milletvekilleri Baybars ile Rogers dün ortak basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, ülkenin, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek demokratik, gerekse siyasal anlamda büyük krizlerden geçtiğine işaret edildi.

Ödememiz gereken borç var

“Kıbrıs Türk siyasetine yerleştirilmeye çalışılan ve özellikle 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte daha da görünür hale gelen demokrasi dışı ve toplumun öz saygısını zedeleyen davranışların siyasal sisteme zarar verdiği” işaret edilen açıklamada, özetle şunlar belirtildi.

“Toplumun geniş bir kesiminden destek bulmayan bir anlayışla, kurulan gayrımeşru hükümetler, halkın iradesini hiçe sayan pervasızlıklar ve Anayasa'yı ayaklar altına alan kararlar ülkede bulunan herkesi son derece rahatsız eden, hatta infiale sürükleyen bir noktaya ulaşmıştır.

İmzalanan ekonomik protokolün, Kıbrıs Türk halkının kimlik, kültür, demokrasi, hukuk ve yaşam alışkanlıklarını köklü olarak değiştirebilecek nitelikte maddeler içermesi Meclis'teki ve Meclis dışındaki mücadeleyi daha da yükseltmeyi zaruri bir hale getirmiştir.

Gelinen bu aşamada, her platformda olduğu gibi, Meclis'te verilecek mücadele de çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Halkın iradesinin vücut bulduğu tek ve tartışmasız yer olan Meclis'teki mücadeleden vazgeçmek, şu andaki hükümetin ortaya koyduğu sürdürülemez siyaset anlayışının adeta önünü açmaktır.

Bugün, dünden de fazla, ülkesini seven, halkının hizmetinde ve tarafında olan, yaşananlara ‘dur’ deme cesaretini gösterebilecek insanların Meclis'te olmasına ihtiyaç vardır. Yani, Meclis'teki muhalif sesin azalmasına değil, tam tersine çoğalmasına ve güçlenmesine ihtiyaç vardır.

Seçimlerde verdiğimiz söze sadığız; Meclis'i sahipsiz, halkımızı yalnız ve yarınsız bırakmayacağız.”

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022, 10:27