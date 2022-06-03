Polis uyuşturucu testi yapacak

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolunda Sudan uyruklu 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazayla ilgili detaylar aktarılırken, zanlının aşırı sürat yaptığı belirtildi.

Yaşamını yitirenlerin isimlerinin Marwan Baderelden (E-23) ve Sara Abdulkafır (K-22) olduğu açıklanırken, sürücü Abuzied’in ifadesinde bir aracın önünü kesmesinden dolayı kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Sürücünün kaza yapmasına neden olduğunu iddia ettiği aracın plakasını polise verdiği belirtildi.

Polis, zanlının kaza esnasında alkol veya uyuşturucu tesiri altında olup olmadığına dair araştırma yaptığı belirtildi.

Aşırı sürat yaptı

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran 2022 tarihinde, saat 00.40 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyreden Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied’in, kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi.

Polis memuru, KY 976 plakalı aracın kontrolsüz bir şekilde savrulup yoldan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje vurduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sara Abdulkafır’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Marwan Baderelden’in ağır bir şekilde yaranarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini aktardı. Polis, kazada yaşamını yitiren Marwan Baderelden’in üniversite öğrencisi olduğunu, Sara Abdulkafır’in ise statüsünün araştırılacağını söyledi.

Meçhul sürücü aranıyor

Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Hassan Awad Hassan Elawad’ın (E-22) yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Polis memuru, araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını söyledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alkol ve uyuşturucu testi için zanlıdan kan örneği alındığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının verdiği bir plakanın sürücüsünün belirlenip, ifade temin edileceğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.