Üzücü bir durum

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta kırmızı et kilosu 800 liradan satılırken, çoğu kişi Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapmaya devam ediyor.

İmkanı olanlar güneyden et alırken, olmayanlar ise ayda bir evine kırmızı et götürüyor.

Bazılar ise et yerine kemik ve sakatatlara yöneldi. Kemik, kelle, ciğer ve böbrek gibi ürünlerin satışı arterken, bazı kasaplar eskiden bedavaya verdiği kemiğe 40-50 lira arasında değişen fiyat biçti. Bazı kasaplar ise dükkanından alışveriş yapan sürekli müşterilerine eğer isterse kemiği bedava veriyor. Diyalog’a konuşan kasaplar, güneyde etin daha ucuz olduğunu kabul ederken, kuzeydeki pahalılığın canlı hayvan fiyatlarından kaynaklandığını söyledi. Halkın güneyden et almayı tercih ettiğini ifade eden kasaplar, kuzeyden alışveriş yapan bazı vatandaşların et yerine, kemik ve sakatatlara yöneldiğini dile getirdi.

Kasaplar ne dedi..?

Durdu Özdeğirmenci

“Yılbaşından sonra işlerimizde düşüş oldu. Zaten yılbaşında da çok iyi değildi. Halkımız güneyi tercih ediyor. Onlar da haklı, çünkü herkes ekonomisini düşünmek zorunda. Nerede daha ucuzsa oradan alıyor. Güney ile kuzey arasındaki fiyat farkının kasaplardan kaynaklandığı söyleniyor ancak bu doğru değil. Hayvancı canlı hayvanın 250 liraya sattığını söylüyor ancak işin aslı öyle değil. Hayvancı teşvik, süt parası alıyor ama yine de zam yapıyor. Yılbaşında canlı hayvanın kilosu 235 liraydı, şimdi 300 liraya veriyor. Kasap olmasam ben de eti güneyden alırım. Burada kilosuna 800 lira vereceğime güneyde 10 Euro’ya alırdım. Bize gelip kemik talep edenler oluyor. Biz kemiği parayla satmıyor, bedava veriyoruz.

Ali Onbaşı

“Kemiği kilosu 40-50 liraya satan marketler var, bu çok yanlış. Bizden kemik talep edenler oluyor. Müşterilerime kemiği bedava veriyorum. Bazıları çorba yapmak için alıyor, bazıları hastalıklara iyi geldiğine inanıyor.”

Ahmet Onbaşı

“Kuzu fiyatları son bir ayda 230 liradan 280-300 liraya çıktı. Bu durum et fiyatlarına yansıdı. İşler ne iyi ne kötü; genelde aybaşlarında işler biraz iyi oluyor, satışlar sonra durgun gidiyor. Bazı insanların alım gücü düştü, bazılarının durumu çok iyi. Durumu iyi olanlar istediğini alıyor, bütçesi kasıtlı olanlar ise ayağını yorganına göre uzatıyor. “