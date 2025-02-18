Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak, trafikte tehlike yaratan, sosyal medyada yayınlanan baygın görüntüleri sayesinde yakalanan 50 yaşındaki Seyfi Keskin ve 29 yaşındaki Cem Aksel hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre temin edilirken, uyuşturucuyu aldıkları şahsın arandığı belirtildi.

Ayrıca zanlıların trafikte seyrettiği güzergâhların tespiti için kameraların inceleneceği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Şubat 2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın şeklindeki görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların Seyfi Keskin ve Cem Aksel olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, Cem Aksel’in 13 Şubat’ta Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis; arandığını bilen Keskin'in ise, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis; ifadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı.

Polis; Keskin’in aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince Aksel’in kullanmaya başladığını ancak onunda uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını açıkladı.

Polis, video çeken şahıs tarafından uyandırılan zanlıların uyuşturucu etkisi altında aracı sürerek, olay yerinden gittiklerini söyledi.

İki farklı soruşturma yapılıyor

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre zarfında zanlı Keskin’den alınan kan ve idrar örneği ile ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlı Aksel’in ise kan ve idrar örneği vermeye yanaşmadığını söyledi.

Polis, yine son 3 günde zanlıların evlerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. Polis, her ne kadar zanlılar hakkında centetik cannabinoid alma ve tasarrufu suçundan soruşturma yürütülse de uyuşturucu etkisi altında araç kullandıkları için trafik suçlarıyla ilgili de araştırma yapacaklarını belirtti. Polis, zanlıların gittiği güzergâhların araştırılacağın, bu nedenle kameraların inceleneceğini açıkladı.

Polis, zanlıların yasal statüsünün de araştırılacağını, Muhaceret Dairesine yazı yazıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu ve beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.