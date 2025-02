‘İlkeli bir tutum sergiledi’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Konuşmasına 4'üncü yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'nin ziyaretinin, Ukrayna'daki savaşın temel dinamiklerinde önemli değişimlere aday olunan bir dönemde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'nin, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı" anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraftar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Erdoğan, "Bu doğrultuda Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimini hayata geçirdik. Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk. Tüm bu çabalarımızda her iki taraf içinde güvenilir bir arabulucu olmaya, samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeleri aldık." ifadelerini kullandı. Gelinen aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı diplomatik girişimin, Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüştüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Sayın Zelenskiy ile görüşmemde Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığını olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkama neden olan bu savaş, artık sona ermelidir.”

Zelenskiy Türkiye’ye teşekkür etti

Zelenskiy ise Rusya-Ukrayna savaşının zor zamanlarında destek gördükleri için teşekkür ederek "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Bu, bize göre küresel önem taşıyor." diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının güvenilir ve kalıcı barışla sonuçlandırılması konusunda hata yapılmaması gerektiğini belirterek, "Eğer müzakereler adil olursa ve bu masada Ukrayna, ABD, Avrupa var olursa, bu garantiler tüm bu ülkelerin katılımıyla geliştirilecek. Tabi ki Türkiye de bu ülkeler arasında. Ben Sayın Erdoğan'a bu anlayış için minnettarım." dedi.