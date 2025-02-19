Moral depoladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi arasında Kahire’de imzalanan ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesinde” (MEB) yer alan doğal gaz yataklarının değerlendirilmesini içeren iki ayrı anlaşma Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Tarihi Anlaşmalar” başlığı altında verdiği haberinde, ilki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi arasında, diğeri ise Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6’ncı parsel içerisindeki doğal gaz yataklarındaki doğal gazın Mısır’a taşınması amacıyla şirketler ile Mısır arasında olmak üzere iki anlaşma imzalandığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’a dönüşünde yaptığı açıklamada heyecanını gizleyemediğini ve “Kıbrıs’ın enerji planlarının geleceği için belirleyici bir gün oldu” dediğini aktardı.

Hristodulidis, asıl önemli unsurun; söz konusu anlaşmalarda, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin de yer alması olduğunu belirterek, “Sadece Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet etme amacıyla, nasıl ilerleyeceğimize dair çok belirli takvimlerle, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın yanı sıra şirketlerin de yer alması en önemli adımdır.” şeklinde konuştu.

Gazete, tüm bu gelişmelere karşın, söz konusu anlaşmaların imzalanmasının “Kronos” ve “Afrodit” yataklarından doğal gaz üretiminin başlamasını daha yakın bir zamana taşımadığını, her iki yatak için, genellikle bir yada iki yıl süren ayrıntılı teknik çalışmaların, olası alıcılar için pazar bulunması ve görüşmelerin yapılmasının, nihai yatırım kararının alınmasının ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda doğal gazın çıkarılarak Mısır’a götürülmesi için altyapıların inşasının gerekli olduğunu vurguladı.

Gazete, tüm bu unsurlar göz önüne alındığında, doğal gazın çıkarılması ve üretilmesinin 2-3 yılı bulabileceğini, Afrodit yatağı için bu sürenin daha da uzun olabileceğini aktardı.

5’inci parseldeki gelişmeler

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 5’inci parsele de değindiğini ve Mısır’da “Exxon” şirketinin başkan yardımcısıyla bu konuda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söylediğini yazdı.

Hristodulidis, 5’inci parsele ilişkin çok yakında sonuç alınacağını iddia ederek, Exxon şirketi başkan yarımcısının mart ayı içerisinde, bizzat Güney Kıbrıs’a giderek, sondaj sonuçları hakkında bilgi vereceğini ifade etti.