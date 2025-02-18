İngilizler de devrede

ABD ve Rus heyetleri, bugün Suudi Arabistan'da bir araya gelecek, Ukrayna lideri Zelenski ise Ankara'ya gitti.

Ukrayna’sız barış müzakereleri tartışması sürerken İngiltere’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Başbakan Starmer, Ukrayna'ya İngiliz askerlerini göndermeye hazır olduğunu duyurdu.

Bu, Fransa'nın ardından Kiev'e asker takviyesine ilişkin yapılan en net açıklama oldu.

Bunun, Rusya lideri Putin'i durdurmak için gerekli olduğunu söyleyen Starmer, "Mesele sadece Ukrayna'daki cephe hattı değil, tüm Avrupa için cephe hattı" ifadesini kullandı.

ABD ve Rusya bugün Suudi Arabistan'da bir araya gelecek ancak Ukrayna katılmayacak. ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere başlaması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savaş sonrası herhangi bir barış gücünün parçası olarak Ukrayna'ya İngiliz askerleri göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Daily Telegraph gazetesinde bir yazı kaleme alan Starmer, İngiliz askerlerini ve kadınlarını “tehlikeye atma” kararını hafife almadığını, ancak Ukrayna'da kalıcı bir barışın sağlanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “daha fazla saldırganlıktan” caydırmak için gerekli olduğunu söyledi.

Paris'te acil toplantı

Starmer'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ile ilgili görüşmelerde bulunmasının ardından Paris'te Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürdü.

Starmer yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Kıtamızın kolektif güvenliği için nesilde bir kez yaşanacak bir anla karşı karşıyayız. Bu sadece Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili bir mesele değil. Bir bütün olarak Avrupa için varoluşsal bir mesele.”

İngiliz Başbakan, önümüzdeki hafta Trump ile bir araya gelecek.

Ukrayna lideri Zelenski Ankara'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'ya gitti.

Zelenski ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün gece 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

Ukraynalı lider burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüşüleceği aktarıldı.

