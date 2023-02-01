Borçlarını ödeyebilmek bahanesiyle Girne’de bir evden yüklü miktarda para çalan Mustafa Yılmaz hakkındaki karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘ev açma, ikametgâhtan sirkat ve mülke tecavüz’ suçlarından yargılanan sanık 36 ay hapse mahkum edildi. Kararın ardından cezaevine götürülen sanığın oldukça rahat olması dikkat çekti.

Sanığın ayrıca başkasına ait evi kiralayıp 15 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği açıklandı. Kararda sanığın giderek yaygınlaşan suçlar işlemesinin aleyhinde değerlendirildiği belirtildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Banu Soyer, sanığın 10 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de, bulunan iki katlı bir ikametgâhın üst katındaki penceresini açarak içeriye girdiğini; çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53 bin 400 TL, bin 370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paraları çaldığını aktardı.

Başkan Soyer, sanığın borçlarını ödeyebilmek için söz konusu suçları işlediğini söylediğini belirtti. Soyer, sanığın iş bulup çalışarak borcunu ödemek yerine suç işlemesinin ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti.

Başkan, sanığın çaldığı paraları mağdura ödemediğini ve şikayetin sürdüğünü de belirtti. Başkan Soyer, sanığın ayrıca, Girne’de bulunan bir apartman dairesini, kendisine ait olmadığı halde malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, başka bir şahsa 15 bin 200 TL karşılığında kiraladığını belirtti.

Başkan, sanığın söz konusu şahsın parasını geri iade ettiğini, bu meseleyle ilgili şikayetin geri çekildiğini söyledi. Ev açma suçlarının yaygınlaştığını ve giderek toplum huzurunu bozduğunu belirten Soyer, ev açma suçunun 20, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz suçlarının ise 3 yıl hapislik öngördüğünü kaydetti.

Başkan Soyer, ciddi ve vahim suçlar işleyen sanığı 36 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.