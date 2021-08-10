Vatandaşa aşı çağrısı

Lefkoşa Fuar alanında Diyalog Medya Grubu ve Merit Otelleri’nin desteğiyle Sağlık Bakanlığı’nın denetimi altında hizmete giren aşı merkezinde Bilgin Çınar ve İlker İpekdal, hemşirelerimizle birlikte gönüllü hizmetlerini sürdürüyor. Sinovac aşısının kullanıldığı merkez sabah 08.00 ile 13.00 arasında hizmet veriyor. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar dün merkeze giderek görevli doktor ve hemşirelerden aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Akar, Vatandaşların daha hızlı bir şekilde aşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla merkezin açıldığını belirterek, toplum sağlığı için herkesin aşı yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Merkezde görevli doktorlardan İlker İpekdal da gönüllü olarak hizmet verdiklerini söyleyerek, “Fuar girişinde hemen solda, PCR merkezinin olduğu bina içerisinde Aşı Merkezi faaliyete geçmiştir.

Hafta içi ve Cumartesi günü saat 08.00-13.00 aşı olmak isteyen vatandaşlar gelebilir” dedi.

Merkezde şu an için Sinovac’ın (Coronavac) birinci, ikinci ve üçüncü dozlarının yapıldığını ifade eden İpekdal, “Randevulu veya randevusuz gelip aşınızı yaptırabilirsiniz” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 10:20