Şimdi serbest

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde, aldığı alkolün de etkisiyle önce sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve A.Ç isimli şahsın bahçesine, rahatsızlık amacı ile giren Victorien Lyman Balossa Nsende, gözaltına alındı. Zanlı götürüldüğü Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde de bağırıp çağırarak ve ellerini gelişi güzel sallayarak suçlarına devam etti. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Doğukan Can, zanlının, 6.8.2021 tarihinde saat 02.00 raddelerinde, A.Ç.’nin ikametgahının avlusu içerisine rahatsız etmek kastı ile girip mülke tecavüz ettiğini söyledi. Polis, ayrıca adı edilen zanlının KKTC Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararına uymadığını belirtti.

Polis, zanlının, yine ayni tarihte saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube odası içerisinde, nefesinde 258 promil alkol bulunduğu bir sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmaz bir şekilde bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapıp, ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak suretiyle uygunsuz tavır harekette bulunduğunu anlattı.

4 bin lira yatırdı ve çıktı

Polis, zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Nijerya uyruklu olup Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde uluslararası hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile 4 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 10:23