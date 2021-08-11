İstanbul’da tören düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı 2020-2021 Akademik Yılı 4. dönem mezunları İstanbul’da gerçekleşen tören ile diplomalarını aldı.

Açıklamaya göre, bahar döneminde 8 farklı ülkeden toplamda 174 mezun veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Törene, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, iki pandemi arasında eğitimini tamamlayan 6. sınıf öğrencilerine, pandemi koşullarında büyük bir özveriyle çalışan öğretim üyelerine teşekkürlerini iletti.

Gündüz, “Gönlünüzden geçen şeyleri gerçekleştirme gücünüz ve azminiz var, meslek hayatınıza hoş geldiniz diyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Tanrıdağ: Hayatınızın en önemli noktalarından biri

Törende Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri adına konuşan Marmara Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülin Tanrıdağ, mezunlara seslenerek, “Hayatınızın en önemli noktalarından birini yaşıyorsunuz, kendinizi gururlu, şanslı ve başarılı hissetmeniz normal, böyle hissetmekte haklısınız” dedi.

Tanrıdağ, “Mesleğinizi uygularken aralarından çıktığınız diğer insanlara karşı kibirli davranmayınız. Onları kendinizden farklı görmeyiniz, ne tür zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın, birazdan edeceğiniz yemine sadık kalınız.” diye konuştu.

Yemin ettiler

Törene fakülte derecelerinin plaket ve diploma takdimi ile devam edildi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi- DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ortak program birincisi Öykü Zaimoğulları, ikincisi Semiye Çayanoğlu ve üçüncüsü Durmuş Bora Çağer’e plaket ve diploma takdimi yapıldı.

Tören, her sene Acil Tıp Derneği’nin geleneksel olarak verdiği “Yılın Acil İntörnü” ödülünü almaya hak kazanan öğrencilerden Övgü Çetin’in plaket ve diploma takdimi ile devam etti. Törene katılan

174 yeni hekim, Prof. Dr. Tülin Tanrıdağ eşliğinde hekimlik yeminlerini yaptı ve keplerini atarak meslek hayatına ilk adımı attı.

