Analiz sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Glapsides bölgesinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü, Narkotik polisinin yaptığı operasyon sonucu, 90 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Muammer Arı, dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 5 Ağustos 2021 tarihinde, zanlı Muammer Arı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının, Glapsides Plajı’nın park alanı içerisinde, aracında tespit edildiğini belirtti. Polis, park alanının girişinin, polis aracı ile kapatılarak zanlının olası kaçma girişiminin engellenmeye çalışıldığını, diğer polis aracının ise zanlının aracının yanına gittiğini ifade etti. Polis, zanlının yaşanan kovalamacanın ardından yakalandığını belirtti.

90 gram uyuşturucu madde bulundu

Zanlının çorabında 3 gram, aracının içerisinde de toplamda 87 gram uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye anımsatan polis, zanlının evinde uyuşturucu satışından elde edildiği muhtemel, 29 bin TL, 450 dolar, 55 Euro ve 20 Sterlin nakit para ele geçirildiğini de belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu ifade etti ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 4 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.