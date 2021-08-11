Açılışını bakan Canaltay yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, geçmişi ve bugünü bir araya getiren iki sergi açılışını bir arada yaptı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılışı yapılan sergilerin ilki, Kıbrıs Türk posta tarihini günümüze taşıyor. KKTC Posta Dairesi envanterine kayıtlı birçok eseri, sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturan “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi”nde posta hizmetleri için kullanılan başta pullar olmak üzere çeşitli boy ve şekillerdeki tartılar, ağırlıklar, mühürler ve saatler gibi pek çok materyal yer alıyor.

Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in KKTC’de açtığı dördüncü kişisel sergi olan “Sınırsız” adlı sergi ise modern sanatın görülmeye değer 30 eserini bir araya getiriyor. Açılışı yapılan sergiler, Ağustos ayı sonuna kadar Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği sergilerin açılış töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Yakın Doğu Oluşum Müzeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul birer konuşma yaptı.