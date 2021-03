Verilen söz tutuldu

Kıbrıs Developments’in prestij projelerinden Natura Cyprus, pandemi sürecinde yaşanan tüm kısıtlamalara rağmen tapu ve anahtar teslimlerini gerçekleştirdi. Natura’nın hali hazırda KKTC’de olan konut sahiplerinin fiziki olarak katıldığı etkinliğe, İsveç, Norveç, Almanya, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da bulunan konut sahipleri online olarak katıldı, aynı zamanda yasal temsilcileri tarafından fiziki olarak etkinlikte temsil edildi. Facebook üzerinden canlı yayınlanan etkinliğin moderasyonu Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim tarafından yapıldı. Etkinlikte Kıbrıs Developments satış temsilcileri her blok önünde konutların sahiplerine anahtar ve tapu teslimlerini yaptı, aynı zamanda nazardan korunmaları için zeytin dalları ile birlikte hoş geldin hediyelerini takdim ederek şampanya ikramında bulundu. Anahtar ve tapu teslimi etkinliğine gerek online, gerekse fiziki olarak katılan konut sahipleri, Kıbrıs Developments’i tercih ederek çok doğru bir karar verdiklerini, her aşamada gördükleri ilgiden, yaklaşımdan ve profesyonellikten son derece memnun olduklarını vurguladı. Konut sahipleri, Kıbrıs Developments’in verdiği sözün arkasında duran, güvenilir bir şirket olmasının yanı sıra gerçek kaliteyi sunduğunu dile getirdi.

Etkinlik sonunda Natura'da ortak yüzme havuzu başında toplanan Kıbrıs Developments ekibi, her bir konut için beyaz balonlar uçurarak projenin tamamlanmasını kutladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 09:31