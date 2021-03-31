3 binin üzerinde aileye ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER)’in “Bir Yanından Biz Tuttuk-Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla 23 Şubat’ da başlattığı yardım projesi hedeflerine ulaştı. TUTDER üyelerinin yardımlarından oluşan 70 bin adet gıda ve temizlik ürünü, projeye destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarının aracılığıyla koliler halinde ihtiyaçlı 3 binin üzerinde aileye ulaştırıldı.

Projenin kısa zaman dilimi içinde başarıyla hedefe ulaşmasını bir basın açıklamasıyla duyuran TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, proje vesilesiyle ülkemizde toplumsal dayanışmanın temellerinin güçlü olduğunu bir kez daha görmenin mutluluk verici olduğunu vurgularken, anlamlı projeye duyarlı katkıları ile el uzatan herkese dernek üyesi ve yönetici arkadaşları adına içtenlikle teşekkür etti.

Daha önce birçok başarılı kampanyaya imza atan sosyolog Kudret Akay ile çalışmalarını sürdüren TUTDER’in önümüzdeki günlerde yeni projelerini kamuoyu ile paylaşacağını başkan Özberkman açıklamasıyla duyurdu.

Pandemi tedbirlerine vermekte oldukları özel önem nedeniyle proje kapanışı için tasarladıkları etkinliği ertelemiş olmanın üzüntüsü içinde olduklarını anlatan Özberkman, 70 bin üründen oluşan gıda ve temizlik malzemelerinin koliler halinde Sivil Toplum Kuruluşlarının aracılığı ile 3 binden fazla aileye yaklaşık 5 haftalık sürede ulaştırıldığı bilgisini aktardı.

Dernek olarak yeni proje hazırlığı içinde olduklarını duyururken, Proje kapsamında oluşturdukları Sivil Toplum Dayanışma Platformu’nun (STDP) kısa süre sonra açıklamayı hedefledikleri yeni projelerinde de etkin roller üstleneceğini umduğunu ifade eden Özberkman, projenin başarıyla tamamlanmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ile yeni projeleri tartışmaya başladıklarını, fikirlerin olgunlaşmasıyla birlikte bunları Sıvil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile paylaşacaklarını anlattı.