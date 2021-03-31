Kültürümüz yaşatılmalı

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği’nin (FOGEM) “Geleneksel Kıyafetten Kostüme” Sergisi, önceki akşam FOGEM Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikle ziyarete açıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, dernek üyeleri ve sanat severler katıldı.

Açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yaptığı sergide, halk giysileri ve bu giysilerden üretilen kostümler sergileniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu açılışta gerçekleştirdiği konuşmada Kıbrıs Türk kültürünü geleceğe taşımak için böyle bir organizasyonu yapan FOGEM ailesini kutlayarak, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Sahip olunan kültürün geleceğe taşınmasının ve yaşatılmasının önemine vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu noktada derneklerimiz önemli bir görev üstleniyor. Bizler de Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına hep birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci ise konuşmasında derneğin, Kıbrıs Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir parça olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından halk giysilerinin sergilendiği “Geleneksel Kıyafetten Kostüme” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

