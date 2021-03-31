Kurallar herkes içindir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Üst Kurulu’nun ülkedeki tüm sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önünü açacak bir karar alması ve “adil olunması” halinde “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasının yapılması açısından “sıkıntı” kalmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e bu yönde çağrısını yineleyen Kudret Özersay, kimsenin derdinin bir etkinliği engellemek olmadığını, ancak ülkedeki kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak “Adalet sağlanırsa sıkıntı da kalmaz” dedi.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, HP Genel Başkanı Özersay’ın dün mecliste yaptığı konuşmada, Sağlık Üst Kurulu’nun tiyatro, konser ve sergi gibi diğer sanatsal ve kültürel faaliyetlerin de önünü açacak bir karar alması ve “adil olunması” durumunda bir süredir çekimleri devam eden “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin 1 Nisan’da galasının yapılması açısından “sıkıntı” kalmayacağını söyledi.

DAÜ-SEN’den, sağduyu çağrısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Belediyesi'nin ortak kullanımındaki kongre merkezinde bir dizi galasının yapılmasının, salgın koşullarında halkın sağlığı açısından “ciddi bir tehlike” teşkil edeceğine işaret ederek, tüm tarafları bu konuda sağduyuya davet etti.

DAÜ-SEN, “böylesi bir tehlikenin sanat etkinliğini gölgede bırakacağını, diziye emek verenlere de saygısızlık yapılacağını” belirterek, “Galanın sembolik bir katılımla gerçekleşmesinin en uygun çözüm olacağını” kaydetti.

DAÜ-SEN’nin bu etkinliğe doğrudan Başbakanlığın izin verdiği yönünde bilgi edindiklerinin ifade edildiği açıklamada, “Başbakanlık bu yönde DAÜ'ye, Sağlık Bakanlığı'na ve Polis Müdürlüğü'ne talimat vermiştir. Pandeminin ortasında yüzlerce kişiyi toplu sanat etkinliği ciddi bir tehlikedir. Böylesi bir tehlike bu sanat etkinliğini gölgede bırakır. Dizi yerine bu tehlike konuşulur, diziye emek verenlere saygısızlık yapılmış olur. Bu nedenle söz konusu galanın sembolik bir katılımla gerçekleşmesi en uygun çözüm olacaktır” ifadesine yer verildi.

DAÜ-SEN, ayrıca bilim yuvası olarak bilinen DAÜ'nün isminin yüzlerce kişinin hayatını riske atacak bir etkinlikle anılmasının “ciddi bir haksızlık yaratacağına” işaret ederek, tüm tarafları sağduyuya davet etti.

Bağımsızlık Yolu da tepkili

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü de koronavirüs salgınından dolayı okullar, sinema ve tiyatro salonlarının kapalı olduğu, insanların sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza aldığı bir dönemde, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın galasının Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Örgüt, yaptığı açıklamada, galanın 450 kişilik davetli grubuyla “hınca hınç” yapılacağını savunarak, “lebalebliğin Mağusa’ya taşınacağını” ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölümü Örgüt, “ekonomi, eğitim, sanat için kapatma ve yasak koyma dışında hiçbir alternatif çözüm üretmeyen hükümetin bu son hareketiyle basiretsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve tarih önünde hesap vereceğini” savundu.

Örgüt açıklamasında ayrıca, “dizinin tek bir Kıbrıslı Türk’e danışılmadan tamamen TC egemen iktidar bloğunun perspektifinden çekildiği” eleştirisinde bulundu.

