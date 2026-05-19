Verilen sözler tutuluyor

Alayköy İlkokulu ek derslik binasının açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümet programında yazılanların harfiyen uygulandığını ve halka verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

Çocukların ülkenin geleceğini şekillendirecek mühendisler, doktorlar, siyasetçiler olacağını ifade eden Üstel, “Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz, tüm yatırımları onlar için yapıyoruz.” dedi. Başbakan Üstel, gençlerin ülkede kalması için istihdam, iş kurma, kırsal kesim arsası ve sosyal konut projeleri gibi teşvikler sağladıklarını vurgulayarak, bayram tatilinden sonra Alayköy'deki sosyal konut projesinin şekilleneceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Alayköy İlkokulu ek derslik binasının açılış töreni yapıldı.

Törene, Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Okul Müdürü Özden Ünbay konuşma yaptı. Konuşmalar arasında ise Alayköy İlkokulu öğrencileri koro dinletisi, halk dansları ve modern dans gösterileri sundu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, yeni derslikler gezildi.

Yatırımları tüm ilçelere eşit dağılacak

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, hükümet programında yazılanların harfiyen uygulandığını ve halka verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

Yatırımları tüm ilçelere eşit dağılacak şekilde planladıklarını böylece, her yıl bir okulda açılış töreni yaptıklarını belirten Üstel, yatırımların hükümet, yerel yönetimler ve iş insanları tarafından üstlenildiğini söyledi.

Çocukların ülkenin geleceğini şekillendirecek mühendisler, doktorlar, siyasetçiler olacağını ifade eden Üstel, “Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz, tüm yatırımları onlar için yapıyoruz.” dedi. Başbakan Üstel, gençlerin ülkede kalması için istihdam, iş kurma, kırsal kesim arsası ve sosyal konut projeleri gibi teşvikler sağladıklarını vurgulayarak, bayram tatilinden sonra Alayköy'deki sosyal konut projesinin şekilleneceğini de söyledi.

6 Şubat 2023 depremi sonrasında, okulların depreme dayanıklılığının kontrol edildiğini anlatan Üstel, dayanıklı olmayan okulların yıkılarak yerine yeni okullar yapıldığını ve inşaatları tamamlanmayan okullarda prefabrik sınıflar kullanıldığını belirtti. Üstel bu konuda yapılan eleştirilere değinerek, çocukların olası bir afet karşısında güvenliksiz binalar yerine güvenli prefabrik sınıflarda olmasının daha iyi seçenek olduğunu söyledi.

30 yeni okul ve 600'ün üzerinde yeni derslik yapıldı

Üstel, görevleri süresince eğitime 30 yeni okul ve 600'ün üzerinde yeni derslik kazandırıldığını ve çocukların çağdaş eğitim almasının sağlandığını vurguladı. Gençlerin ambargolara rağmen dünyada yarışabilmeleri için sporda açılımlar yaptıklarını kaydeden Üstel, çocuklara Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yarışmalara katılma imkanı sağladıklarını ekledi.

Üstel, hükümetin geriye kalan görev süresi içinde çocuklar için planlanan her şeyi yerine getireceğini belirtti.

Okulların 12 tanesi hayırseverler tarafından yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da göreve geldikleri günden bu yana en büyük görevlerinin, motivasyonu, altyapıyı ve niteliği artırmak olduğunu söyleyerek, 30 okul inşa ettiklerini ya da yenilediklerini belirtti.

Tüm okullarda deprem güçlendirmesi uyguladıklarını, bazı okullarda prefabrik sınıflar inşa edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, hükümetleri döneminde bugüne kadar KKTC tarihinde bulunan toplam okul sayısından çok okul ve sınıf inşa ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların 12 tanesinin hayırseverler tarafından yapıldığını ve diğer okullar için kurumlar, belediyeler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de destek sağladığını kaydetti.



Amcaoğlu Bölgeye yapılan yatırımları anlattı

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da dersliklerin Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim iş birliğinin bir örneği, törenin de Alayköy'ün "köyden kente dönüşüm" sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetin yerel yönetimler reformunu hayata geçirmesiyle belediye sayısının 28'den 18'e düştüğünü, belediyeler yasasının güncellendiğini, devlet katkısı dağıtımının yeniden düzenlendiğini ve havuz sisteminin devreye girdiğini hatırlatan Amcaoğlu, “Bu reformla güçlü yerel yönetimler gerçeğe dönüştü.” dedi.

Bölgeye yapılan yatırımları anlatan Amcaoğlu, Alayköy’e yapılması planlanan düğün salonu, festival alanı ve spor kompleksi projesi bulunduğunu vurguladı. Amcaoğlu, bölgedeki yapılaşma ve sosyal konut projeleri nedeniyle artacak nüfus ile öğrenci sayısına hazırlıklı olmak adına, geleceği planladıklarını vurguladı.

Önemli bir yuva

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay ise, eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren temel unsur olduğunu ve nitelikli bir eğitim ortamının güçlü fiziki altyapı, donanımlı kadro ve iyi bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

“Yeni derslikler çocukların hayallerini büyütecek önemli bir yuva.” diyen Ünbay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gönyeli Alayköy Belediyesi'ne şükranlarını sundu. Ünbay, Alayköy'ün hızla gelişen bir yerleşim bölgesi olduğunu ve eğitim kurumlarının da bu gelişime uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.



