Video olayında sona doğru

Hüseyin ÇİÇEK

Başbakan Ersan Saner’in özel görüntülerinin yer aldığı ve yasa dışı olarak kaydedilen skandal videoyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, Saner ve Pınar Gökmen’in yer aldığı videonun ifşa olmasının ardından görüntülerin bulunduğu cep telefonunun gömüldüğü açıklandı.

Polisin olayla ilgili ifadesini aldığı 38 kişiden birinin telefonunda gömülme anına ait görüntülerin tespit edildiği belirtildi.

Görüntüde; telefon gömülürken Güngör Sarıboğa’nın orada olduğu, Caner Kalaycı’nın ise Gökmen’in talimatıyla gömme işleminin yapıldığının görüldüğü açıklandı.

İddialar aktarıldı

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Halil Seven, zanlıların ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz’ suçlarından tutuklandıklarını anımsatarak Hamza Ersan Saner'in sosyal medya üzerinden yayılan video ile ilgili yaptığı şikayet üzerine bir soruşturmanın başlatıldığını hatırlattı.

Yapılan şikayet üzerine ilk olarak zanlı Pınar Gökmen'in tutuklandığını belirten Seven, gönüllü ifadesi ışığında Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa'nın da gözaltına alındığını ve suça bağlayıcı gönüllü ifade verdiklerini açıkladı.

İlk etapta zanlılar Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa hakkında 3 er gün tutukluluk süresi temin edildiğini belirten Seven, ilerleyen soruşturmada zanlı Muhittin Özsağlam'ın da tespit edildiğini ve tüm zanlıların 25 Ekim tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

Banka hesapları inceleniyor

Seven, bu süre içerisinde 3 evde ve bir iş yerinde arama gerçekleştirildiğini, 38 kişiden ifade aldıklarını, para alışverişi yapılıp yapılmadığının araştırması için 3 bankaya yazı yazıldığını, 14 telefon, bir notebook, 4 flaş belleğin emare alındığını açıkladı. Seven, bunların incelemelerinin bir kısmının tamamlandığını bir kısmının ise devam ettiğini belirtti. Tutukluluk süresi içerisinde talep edilen 75 telefon dökümünden 61'inin temin edildiğini ayrıca soruşturma kapsamında da bir adet CD'nin emare alındığını açıklayan Seven, zanlıların tümünden görüntü örneği, Pınar Gökmen'den ek olarak ses kayıt örneğinin alındığını söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanamadığını ifade eden Seven, telefon dökümleri incelemeleri sonucu tespit edilen 40 şahıs ve bunun dışında toplamda 50’den fazla kişiden ifade temin edilmesi gerektiğini açıkladı.

Video ifşa olunca telefonu gömdüler



Müfettiş Muavini Halil Seven, videonun sosyal medyada ifşa olmasının ardından görüntülerin bulunduğu cep telefonunun gömüldüğüne ait anların kayıtlarına ulaşıldığını açıkladı. Seven, bir tanığın cep telefonunda ele geçirilen görüntüde; Güngör Sarıboğa'nın orada olduğunun, Caner Kalaycı'nın da Pınar Gökmen'in talimatı ile telefonun gömdüğünün görüldüğünü açıkladı.Polis subayı Seven, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifadesi alınacak şahıslara etki edebileceğini ifade ederek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Savunma 8 güne itiraz etti

Zanlı Pınar Gökmen'in avukatı Kaan Güder, talep edilen 8 günlük tutukluluk süresinin fahiş olduğunu savundu. Güder, müvekkilinin MİT ile korkutularak Lefkoşa’ya götürüldüğünü ve konu videonun geri getirildiğini iddia etti.

Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa'nın avukatı Mustafa Kocatürk de süresinin gereksiz yere talep edildiğini savundu.

Kocatürk ayrıca toplantı yapıldığı iddia edilen restoranda kamera görüntüsünün kasten silinip silinmediğinin araştırmasının yapılıp yapılmadığını sordu.

Görüntüleri silindi iddiası

Avukat Mustafa Kocatürk, restorandaki görüntülerin siyasi baskı ve bir takım açıklamalar nedeni ile silindiğini iddia etti.

Zanlı Muhittin Özsağlam'ın avukatı Hasan Yücelen'de talep edilen 8 günlük tutukluluk süresine itirazda bulundu.

Yücelen, zanlıların tutuklu kalması için farazi kamera görüntüleri olduğunun iddia edilerek gün temin edilmeye çalışıldığını savundu.

Yücelen, zanlı Özsağlam'ın tutuklu kalmasına gereken bir husus olmadığını, yapılacağı aktarılan soruşturmaya etki etme olasılığının olmadığını söyledi.

Yücelen, bu olayın tüm ülke genelinde bilindiği ve konuşulduğunu belirterek, zanlılar ile ilgisi ve bilgisi olan bir şahsın zanlı Muhittin Özsağlam'ın müdahale etmesini beklemeyeceğini savundu.

Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların, 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.