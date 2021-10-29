‘Yalan ve iftira var’

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, önceki gün Girne Mahkemesi’nde görüşülen dava sonrasında yayınlanan haberlere tepki gösterdi. Büsküvütçü “Hakkımda yürütülen, karalama kampanyalarına yalan ve iftiralara karşı açıklama yapmak elzem olmuştur” diyerek, şunları kaydetti:

“Şirketim bünyesinde çalışan bir personelin iş ahlakına uygun davranmadığı müdürlerimiz tarafından tespit edilince, iş akdine son verilmiştir. Bu personel şirketimde çalıştığı zaman zarfında, kendisine gerekli olan parayı avans olarak çekerek, şirketimize borçlanmıştır.

İş akdine son verdiğimiz personele alacağımızın, haklarımıza helal gelmeksizin, hukuki zemine oturtmamızı teklif ettiğimizde ‘’söz uçar yazı kalır’’ emsalinde olduğu gibi, haklısınız diyerek, kendi gönül rızasıyla, Girne’nin göbeğinde merkezde, Mahkemelerin karşısındaki avukat olan notere giderek, mesrur senedi yapmıştır.

Daha sonrasında kendindeki şirketimize ait olan ekipmanı teslim alarak, iş akdine son verdik ve ofisimizden gönderdik. Bir gün sonrasında, bu şahıs Girne polisine giderek bu senedi zorla imzalattığımızı iddia etmiştir.

Bunun üzerine, ben kendi isteğimle polise giderek evrakları da yanımda götürerek ve ofiste çalışan diğer arkadaşlar ile birlikte olayı aydınlattım.



Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021, 09:52

Girne Kaza Mahkemesine gittiğimizde bahçesinde, beni bekleyen Girne Teşkilatımıza mensup parti üyeleri vardı. En doğal şekliyle, Parti Genel Başkanlarının, uğramış olduğu bu yalan ve iftiraya karşı, onun yanında durabilmek adına, Mahkeme bahçesine gelmişlerdir. Mahkeme bahçesinde basın mensuplarına kanunumuzun emrettiği üzere basın ahlakının emrettiği üzere tahkikat soruşturmalarında, ismin ve resmin yayınlanmayacağı noktasında uyarıda bulunmuşlar ve çekim yapmamalarını rica etmişlerdir.Hatta ve hatta oradaki görevli polislerde, basın mensuplarıyla konuşarak, tahkikat soruşturmalarının, açıklanamayacağı, yayınlanamayacağı, isimlerin ve resimlerin yayınlanamayacağı noktasında polislerinde basın mensuplarına uyarıları olmuştur.İddia edildiği gibi, korumaların basın mensuplarını tartakladığı yalandır. Zira her şeyden önce benim korumam yoktur.Ben, bu basın açıklaması arayıcılığıyla, bu hataya girişen basın mensubu arkadaşları, hatalarını düzeltmeleri ve gerçekleri kamuoyuna açıklamaları noktasında çağrıda bulunuyorum.Şayet, bunu yapmadıkları taktirde, Hukukçularımıza talimat verdim. Pazartesi günü itibariyle hepsine dava açacağımı da şimdiden beyan ediyorum.”