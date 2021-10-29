Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta aile arasında çıkan kavgada yeğenine kızdığı gerekçesiyle abisi Cuma Fakı ile yengesi Özgün Fakı'yı bıçakla ağır yaralayan Bekir Fakı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının abisi ve yengesini ağır şekilde yalayarak, katle teşebbüs ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, bıçaklama olayının 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Haspolat’ta Çamurkent bölgesi olarak bilinen toprak yol içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kardeşinin kızı Aysima Fakı’ya kızdığı gerekçesiyle abisi Cuma Fakı ile tartıştığını ifade etti. Polis, zanlının tartışma esnasında 26 santimlik bıçağı Cuma Fakı’nın sağ omuz altına bir defa, sağ arka böbrek hizasına iki defa soktuğunu ve sağ eline saplayarak ağır şekilde yaraladığını açıkladı.



Polis, zanlının olay yerinde bulunan yengesi Özgün Fakı'yı da sol göğsünün alt kısmına bıçak saplayarak katle teşebbüs ettiğini dile getirdi.Polis memuru, Özgün Fakı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığını ve daha sonra Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını ifade etti. Polis, Cuma Fakı’nın tedavisinin ise Acil Servis’te devam ettiğini söyledi.Zanlının olay mahallinde tespit edilerek, tutuklandığını, evinde arama yapıldığını söyleyen polis, olay esnasında kullanılan bıçağın mutfak tezgâhı üzerinde bulunarak emare olarak alındığını anlattı.Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ikamet izinsiz olduğuna vurgu yaparak, cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, zanlıyı ‘katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.