‘Pandora’nın kutusu’

Rum Barolar Birliği’nin, “Pandora Papers” içerisinde bahsedilen “Nikos Anastasiadis” avukatlık bürosunu kontrol amaçlı denetime aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “N. Anastasiadis DEPE Araştırma Altında” başlıklı haberinde Rum Barolar Birliği’nin araştırmasının, iki ilgilinin veri toplamak için yerinde yaptığı incelemeyle geçtiğimiz Salı günü başladığını yazdı.

Gazete Barolar Birliği konseyinin alt komitesine sunulacak olan verilerde, olası bir suçun veya suçların tespit edilmesi durumunda, konunun Hukuk Dairesi’ne veya “Suçların Örtbas Edilmesi ile İlgili Mücadele Birimi” olarak bilinen MOKAS’ta ileriye götürüleceğini belirtti.

Gazete bu konudaki açıklamaların, Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis tarafından Meclis Kurumlar Komitesi toplantısında yapıldığını yazdı.

Habere göre Kliridis yaptığı açıklamada “Pandora Papers” içerisinde adı geçen “Nikos Anastasiadis DEPE” ve bir başka avukatlık bürosuna daha denetim başlatıldığını belirtti.

Gazete Kliridis’in, Pandora Papaers içerisinde yer alan ikinci avukatlık bürosunun ismini vermekten kaçındığını ancak belgelerin içinde yer alan ismin “Dimitrios A. Dimitriadis DEPE” avukatlık bürosu olduğunu yazdı.

“Floksenia” Konferans Merkezi’nde dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Kurumlar Komitesi toplantısına, özellikle medya açısından ilginin büyük olduğunu yazan gazete, çok sayıda davetli ve medya mensubunun toplantıda yer alması nedeniyle salondaki kalabalığın “yığın” şeklinde olduğunu belirtti.



Habere göre, Komite Başkanı Dimitris Dimitriu, toplantının sağlık tedbirleri açısından konferans merkezine taşındığını söyledi.Dimitru açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Pandora Papers ile ilgili bir sonraki komite toplantısına çağrılacağını belirtti.Dimitriu, Anastasidis’in, konunun genel olacak olmasına bağlı olarak davet almak istemediğini, konunun ise kendisiyle ilgili olması durumunda Komiteye mektup ve temsilcisini göndereceği şeklinde kendisine mektup gönderdiğini söyledi.Gazete toplantıda yer alan AKEL, Ekologlar, ELAM, DİPA parti temsilcilerinin de olayın araştırılması ve varsa eğer suçluların ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini yazdı.

Rus oligark konusu

Öte yandan Politis gazetesi Pandora Papers’de yer alan, yüzde 50’si Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kızlarına ait olan “Nikos Hr.Anastasiadis &Ortakları” isimli avukatlık bürosunun, Rus oligark eski senatör Leonid Lebedev’in, dört Off-shore şirketin sahipliğini gizlemesine yardım ettiği şeklindeki bilgilere yeniden yer verdi.

Gazete Lebedev’in, Güney Kıbrıs üzerinden 115 milyon dolar kaçırdığının görüldüğünü de belirtti.

Habere göre Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis, Meclisi Kurumlar Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, araştırılacak konular arasında, bahse konu şirketlerin esas sahibinin gizlenip gizlenmediği, kara para aklanıp aklanmadığının da bulunduğunu ifade etti.

Gazete haberinde 2011 yılında “Kıbrıs” vatandaşlığı alan Lebedev’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in samimi arkadaşı olduğunu, 2013 yılında Paris’e gitmek için bedava olarak Lebedev’in özel uçağını kullandığını da anımsattı.